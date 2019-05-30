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Проклятие Клоппа: наставник «Ливерпуля» проиграл шесть последних финалов
Немецкий специалист Юрген Клопп, которому 1 июня в Мадриде предстоит сразиться во главе «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», давно влюбил в себя не только поклонников Салаха и компании, но и многих любителей футбола во всем мире. Он запросто может дико отпраздновать гол своей команды или внезапно спеть на пресс-конференции. Немцу не в тягость наведаться домой к 103-летнему фанату «Ливерпуля» и пригласить долгожителя на матч. А распевание песен вместе с болельщиками в шесть часов утра после… проигранного финала Лиги чемпионов «Реалу»? Этот тоже он — 51-летний Юрген Клопп.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
Только вот как раз с решающими поединками у знаменитого специалиста никак не складывается. Только вдумайтесь: со своими командами — дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем» — Юрген Клопп проиграл шесть (!) подряд финалов во всех турнирах. Просто проклятие какое-то…
В 2013-м он с дортмундцами уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов (1:2), а в 2014-м — в решающей встрече Кубка Германии (0:2). В 2015-м Кубок Германии из рук футболистов «Боруссии» забрал «Вольфсбург» (1:3). Не сложилось у Клоппа с финальными дуэлями и у руля «Ливерпуля». Причем все три финала немец проиграл с одинаковым счетом 1:3: в 2016-м в финале Кубка английской лиги — «Манчестер Сити» и в решающем матче Лиги Европы — «Севилье», а в 2018-м в киевской дуэли — «Реалу».
Сам Юрген Клопп относится к своей неприятной серии с долей юмора: «У нас в Германии есть поговорка: „Все лучшее случается с третьего раза“. С „Майнцем“ я дважды не мог подняться дивизионом выше, но в третьем сезоне мы попали в бундеслигу. Надеюсь, с Лигой чемпионов это повторится».
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Справедливости ради отметим, что один успех у Клоппа в финале все же есть (не считая поединков за Суперкубок Германии): в 2012-м он добыл с «Боруссией» Кубок Германии. Кстати, и в предстоящей дуэли с «Тоттенхэмом» букмекеры отдают предпочтение его подопечным. Ждать осталось недолго…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Фото Getty Images
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