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Мир

Трагедия в Будапеште: капитаном одного из кораблей оказался украинец (видео)

14:03 30 мая 2019 11
Будапешт
Инф. «ФАКТОВ»

Капитаном речного теплохода «Viking Sygin», который столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту, оказался гражданин Украины.

Представитель венгерской полиции на пресс-конференции заявил, что украинец возглавлял экипаж «Viking Sygin», выполнявший речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт, пишет «Украинская правда» со ссылкой hvg.hu.

По его словам, у капитана большой опыт работы. Полиция уже допросила экипаж, но подробностей допроса не обнародовали. Полиция возбудила уголовное дело, однако пока никаких обвинений никому не предъявляли.

Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет «Русалку» и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что «Русалка» упала на бок через 7 секунд после столкновения и затонула. Лишь через десять минут после аварии был послан сигнал бедствия, но кто его послал, полиция не выяснила.
Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises. Теплоход имеет 135 метров в длину и 29 метров в ширину.

Как писали «ФАКТЫ», в Будапеште возобновилась поисково-спасательная операция на реке Дунай, где накануне затонул прогулочный катер, на борту которого находились 35 человек.

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