- 14:26 Смертельное ДТП под Киевом: водитель сбил женщину и уехал пить водку
- 14:14 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:13 Зеленский просит Раду уволить Климкина, Полторака и Грицака
- 14:03 Трагедия в Будапеште: капитаном одного из кораблей оказался украинец
- 13:49 30 мая 1876 года царское правительство издало Эмский указ, запрещающий украинский язык
- 13:47 Стало известно, кто возглавит избирательный штаб партии Порошенко
- 13:43 Крушение Ми-8 в Ровенской области: названы возможные причины трагедии
- 13:27 Гройсмана не смогли отправить в отставку
- 13:26 Названы 100 лучших песен в истории
- 13:25 «Весна пустит слезу»: синоптик дала прогноз погоды на 31 мая
Смертельное ДТП под Киевом: водитель сбил женщину и уехал пить водку
В среду, 29 мая, в Белой Церкви произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Напомним, в результате подобного инцидента во Львовской области погибла молодая девушка и пострадал парень.
Авария под Киевом случилась на улице Щорса около 21:30.
Женщина вышла из автобуса и стала переходить дорогу в непредусмотренном для этого месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 наехал на пешехода и скрылся. Однако через некоторое время он вернулся на место аварии, когда там еще работали полицейские.
Как сообщает «Информатор», 41-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он увидел женщину на дороге в последний момент и пытался избежать наезда, но она резко побежала обратно прямо под колеса его автомобиля. Испугавшись, он уехал с места ДТП. Приехав в гараж, водитель выпил водки, а затем решил вернуться и во всем признаться. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.
Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в Киеве возле станции метро «Дорогожичи», в котором, водитель маршрутки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил троих людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!