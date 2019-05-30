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Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: водитель сбил женщину и уехал пить водку

14:26 30 мая 2019 44
место ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 29 мая, в Белой Церкви произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Напомним, в результате подобного инцидента во Львовской области погибла молодая девушка и пострадал парень.

Авария под Киевом случилась на улице Щорса около 21:30.

Женщина вышла из автобуса и стала переходить дорогу в непредусмотренном для этого месте. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 наехал на пешехода и скрылся. Однако через некоторое время он вернулся на место аварии, когда там еще работали полицейские.

Как сообщает «Информатор», 41-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он увидел женщину на дороге в последний момент и пытался избежать наезда, но она резко побежала обратно прямо под колеса его автомобиля. Испугавшись, он уехал с места ДТП. Приехав в гараж, водитель выпил водки, а затем решил вернуться и во всем признаться. В его крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя.

Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП в Киеве возле станции метро «Дорогожичи», в котором, водитель маршрутки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил троих людей.

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