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Мчал на красный: появилось видео с моментом жуткого ДТП в Киеве
В сети появилось видео серьезного ДТП возле станции метро «Дорогожичи» в Киеве, которое произошло 21 марта. Так, водитель маршрутки № 155, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил троих людей.
По словам очевидцев, 3 сестры (от 20 до 50 лет) начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель маршрутки двигался на запрещенный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.
Одна девушка попала прямо под колеса маршрутки и она проволокла её по дороге. Мимо ехала скорая, которая везла больного в больницу. Водитель остановился, медики достали пострадавшую и срочно госпитализировали на своём авто. Еще несколько скорых подъехало через пару минут.
Отметим, что киевская маршрутка № 155 недавно уже обращала на себя внимание СМИ. Так, в сеть попало видео, показывающее как водитель маршрутки № 155 оторвал дверь, чтобы ее отремонтировать. На видео видно, как пассажиры начали спешно покидать переполненную маршрутку.
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