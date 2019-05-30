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Удар по психике: в сети обсуждают видео с Путиным и рыдающей девочкой
В сети показали видео, на котором маленькая девочка разрыдалась из-за того, что президент России Владимир Путин пытался к ней прикоснуться и утихомирить.
«Ребёнка не на… бешь, Володя. Он сердцем видит», — написал пользователь, выложивший видео.
Ребёнка не на@бешь, Володя. Он сердцем видит.pic.twitter.com/D9dKGmWdCv— Вал Мишель (@VALMICHEL7) May 30, 2019
«Да уже вся страна плачет», — написал в комментариях другой пользоваптель.
«Ещё наплачется будущее поколение от действий плешивого», — спрогнозировал третий.
«Уже даже дети прекрасно понимают, кто такой чекист! Злой, удушающий права, свободы, развитие, цивилизацию, уровень благосостояния, жизни
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети опубликовали видео, снятое во время игры в хоккей Путина. На видео видно, как во время игры глава Кремля поскользнулся и упал на льду.
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