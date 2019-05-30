Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог

Общество

Пять лет назад Россия оккупировала Крым, нарушив все международные законы и обязательства. Удастся ли Украине в ближайшее время вернуть незаконно отобранные территории и что звезды сулят Крыму, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Составить гороскоп Крыма довольно сложно, — говорит Валентина. — Поскольку даже приблизительное время его рождения из пены морской нам неизвестно. Мы можем отталкиваться только от 8 (19) апреля 1783 года, когда Екатерина II подписала указ о присоединении Крыма к России. Но и там известен только день и год, а времени, когда именно это произошло, никто не знает. А в таких вещах важен не только час, но и минуты. Поэтому астролог Андрей Бударовский составил так называемый кармический гороскоп Крыма, из которого ясно видно, что, как и почему происходит с полуостровом.

По словам Бударовского, изначально кармическая задача Крыма как государственного образования была связана с выходом к морю, духовным возрождением (полуостров — место крещения Руси) и отдыхом. Хозяином натальной карты Крыма является Нептун, который дал возможность развивать там флот и курорт. Соединение Нептуна с Марсом, который, ответственен в том числе и за кармические долги, говорит о том, что, как вы поступаете с другими, так в конце концов поступят и с вами.

Крымские татары долгое время совершали набеги на украинские земли, захватывали в плен живущих на них людей, а потом продавали их на невольничьих рынках в Турции. Как ни страшно это прозвучит, но, по словам Бударовского, депортация этого народа — не что иное, как отработка кармических долгов.

Но теперь все происходит с точностью до наоборот: оккупация Россией Крыма, как и в свое время депортация, сделали крымскотатарский народ страдающей стороной, поэтому вполне можно ожидать, что его положение улучшится, а свою карму будет отрабатывать тот, кто заставил крымских татар страдать, то есть страна-агрессор.

— Как может быть решен крымский вопрос?

— Скорее всего, через суды в Гааге, на военное его решение у звезд никаких указаний нет. Но, во-первых, процесс этот длительный, так что советую всем, кого волнует судьба полуострова, запастись терпением. После первого же судебного заседания выиграть процесс не удастся, так что юристам, которые займутся этим делом, придется поработать, дипломатам — донести украинскую точку зрения до правительств и людей во всем мире, а всем жителям страны — поволноваться. Во-вторых, произойдет это не сейчас и даже не через год или два, а некоторое время спустя. Противиться возвращению Крыма Украине будут этнические русские, которых на полуострове очень много — некоторые из них рады тому, что сейчас им управляет Россия. Но, к счастью, там достаточно и тех, кто мечтает о возвращении Крыма, и касается это как живущих там украинцев и крымских татар, так и крымчан других национальностей.

Кстати, можно сказать, что программа по возвращению Крыма закладывается уже сейчас. С 2018 года Сатурн находится в своем «домашнем» зодиакальном знаке — знаке Козерога. Он отвечает не только за перемены во власти, но и за судьбу территорий, которые принято называть спорными: для Японии это Курильские острова, которые Россия вроде бы даже обещала вернуть, но потом передумала. Для Испании — Каталония, которая спит и видит независимость. Для Украины — это Крым и Донбасс, возвращение которых — болезненная тема для страны.

Думаю, именно сейчас произойдут какие-то события или будут приняты законы, которые заложат правовые основы для возвращения спорных территорий, а по прошествии нескольких лет сделают этот процесс возможным. Нужно внимательно следить за новыми правовыми нормами, которые будут принимать международные организации, чтобы понимать, какие из них помогут в решении этих вопросов.

— Когда, хотя бы приблизительно, Украине удастся вернуть свои территории?

— Точную дату назвать не могу, но это определенно произойдет не раньше 2021 года — в это время в России может прийти к власти новый правитель, который будет ориентирован на демократический европейский курс.

— Но ведь выборы в России произойдут только в 2024 году!

— Да, но, как я уже говорила, Владимира Путина могут, не дожидаясь очередных президентских выборов, отстранить от власти — на это указывает расположение Нептуна в его гороскопе. И вот тогда можно будет поднимать вопрос о возвращении в Украину оккупированных территорий.

С другой стороны, в этот период у России могут испортиться отношения с Китаем, с которым она сейчас так активно заигрывает. Известно, что население этой страны огромно, а территории для проживания не хватает, поэтому Китай будет претендовать на обширные российские земли — в основном в Сибири.

Когда китайцы начнут «откусывать» от России кусочек за кусочком, ей будет не до Крыма, в который нужно постоянно вкладывать немалые средства — для россиян он станет чересчур обременительным. Вернуть Донбасс, думаю, будет проще, поскольку Россия не успела включить его в состав государства, как Крым.

Впрочем, стоит помнить о том, что у каждой страны или территории есть своя судьба. Крымский полуостров в течение всей своей истории постоянно переходил из рук в руки. Не удивлюсь, если, получив свободу от России, он вообще станет автономией.

Мнение о том, что надежда на возвращение оккупированного Крыма в состав Украины есть, хотя этот процесс будет довольно длительным, ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Подробнее — в материале Крым мы теряем, а по Донбассу есть шанс загнать Путина в неловкое положение, — военный эксперт

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