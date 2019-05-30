ДТЭК инвестировал в угольные предприятия «Павлоградуголь» 21 миллиард гривен за 14 лет

Деньги

С момента приватизации угольных предприятий Павлограда ДТЭК инвестировал в них 21 млрд гривен. Это дало возможность увеличить добычу в два раза — с 10 млн до 20 млн тонн в год. Об этом заявил генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь» Сергей Воронин.

«В 2004 году, когда мы участвовали в приватизации „Павлоградугля“, предприятия ПУ добывали 10 млн тонн. Мы ежегодно инвестировали в наши лавы — за 14 лет мы инвестировали в предприятия 21 млрд гривен. По итогам 2018 года мы увеличили показатель добычи в два раза — добыли 20 млн тонн угля газовых марок. А за пять месяцев 2019 года мы уже добыли 7,7 млн тонн и прошли 41,8 км горных выработок», — отметил Воронин.

По словам генерального директора «ДТЭК Павлоградуголь», цель компании — обеспечить энергонезависимость Украины.

«Наш уголь используется на украинских теплоэлектростанциях и это очень важно для всей страны. Мы снижаем необходимость в закупке угля за границей, а значит, создаем рабочие места здесь. И вкладываем деньги в экономику родной страны. Украинская энергетика сегодня — большая стройка, от успешного завершения которой зависит будущее Украины, будущее наших детей», — подчеркнул Воронин.

Воронин подчеркнул важность постоянного инвестирования в активы для получения результата.

«Как вы понимаете, все эти производственные показатели невозможны без стабильного инвестирования в производство. Потому что каждая добытая тонна — это и подготовка горных выработок, и закупка оборудования и многое-многое другое. Для того чтобы у шахтеров была возможность добывать уголь, мы вложили в производство 3,3 млрд грн в прошлом году. Эти деньги направили в основном на приобретение и капитальный ремонт горно-шахтной техники, обеспечение безопасности труда и соблюдение экологических норм», — отметил генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь».

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