Попытка госпереворота в Турции: более 100 военных приговорены к пожизненному заключению

Мир

В четверг, 30 мая, в столице Турции Анкаре суд вынес решение по 119 турецким военнослужащим. За участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года их приговорили к пожизненным заключениям.

Как сообщает телеканал NTV, среди осужденных есть военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности в столице. Они получили от шести до 29 пожизненных.

Экс-полковник Угур Каптан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных или порядка 3,9 тысяч лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

Напомним, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.

После этого в Турции были уволены 15 тысяч военных, полицейских с государственных служащих, подозреваемых властями в причастности к попытке вооруженного переворота в июле этого года. Общее количество уволенных или отстраненных от должности чиновников и силовиков таким образом превысило 110 тысяч человек. Кроме того, власти закрыли девять новостных изданий и сайтов, а также около 550 различных организаций, в том числе 18 благотворительных. В Турции также обсуждалась вероятность возвращения смертной казни для наказания заговорщиков, стоявших за попыткой государственного переворота.

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