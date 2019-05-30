Порошенко передаст волонтерам почти 2 миллиона гривен, отсуженных у Би-би-си

Политика

Петр Порошенко, как и обещал, передает на благотворительность деньги, отсуженные у корпорации Би-би-си. Уже известно, кто станет получателем средств. 1,752 миллиона гривен будут поровну поделены между фондом «Повернись живим», помогающим армии, и львовским волонтером Богданом Масляком и его организацией «Допоможи фронту».

Порошенко уже встретился с волонтерами, которым передаст благотворительный взнос. Основатель фонда «Повернись живим» Виталий Дейнега пообещал, что благотворительные 875 тыс. гривен, скорее всего пойдут на организацию отбора на Invictus Games в Гааге в 2020 году. Соревнования Invictus Games («Игры непобежденных») проводятся среди ветеранов и действующих военнослужащих разных стран. Украинская сборная принимает участие в Играх с 2017 года.

Волонтер Богдан Масляк сообщил, что он намерен направить средства на нужды 24-й и 80-й бригады. Часть средств будет передана 503-му батальону морской пехоты для создания современной тренировочной базы для морпехов.

Порошенко подчеркнул, что именно указанным двум организациям больше всего доверяет и призвал всех патриотов не быть равнодушными и присоединяться к поддержке армии. «Мы должны поддерживать бойцов до тех пор, пока последний клочок украинской земли не будет освобожден от оккупантов. Тогда мы будем праздновать, но пока нас ждет много работы», — подытожил он.

Напомним, Порошенко отсудил у корпорации Би-би-си моральную компенсацию по делу о клевете. Статья была о том, что якобы украинские посредники заплатили крупную сумму за организацию встречи Порошенко с Трампом. Суд в Лондоне удовлетворил иск Порошенко и заставил медиакорпорацию выплатить компенсацию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter