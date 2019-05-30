- 18:45 Доллар в Украине продолжает стремительно дорожать
- 18:42 Карпаты в Румынии завалило снегом: высота сугробов достигает шести метров
- 18:20 Из-за аварии Железнодорожное шоссе в Киеве стало рекой
- 18:19 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 18:02 Зеленский встретился с родными узников Кремля и попавших в плен на Донбассе
- 17:57 В Одессе будут судить мужчину, добивавшего ногами тяжело травмированных в ДТП бойцов Нацгвардии
- 17:56 Украина – Нигерия: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 17:45 Дело о прививке: Верховный суд подтвердил запрет на посещение детсада невакцинированному ребенку
- 17:41 Попытка госпереворота в Турции: более 100 военных приговорены к пожизненному заключению
- 17:39 Весь в отца: сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном
Доллар в Украине продолжает стремительно дорожать
На фоне громких заявлений о будущем украинской экономики и обсуждаемой возможности дефолта курсы основных валют устремились вверх. Заметно подорожал доллар. На 31 мая Национальный банк установил курс на уровне 26,87 грн/доллар. Для сравнения, днем ранее официальный курс составлял 26,68 грн/доллар.
Курс НБУ стал отражением ситуации на межбанковском валютном рынке, где к закрытию торгового дня доллар подорожал на 15 копеек, а евро на 13−14 копеек (покупка и продажа).
К окончанию торгов на межбанке курс американской валюты достиг 26,91−26,95 грн/доллар, европейской — 29,93−29,96 грн/евро.
Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» финансовые аналитики считают, что рост доллара и евро связан с тем, что инвесторы закладывают в курс потенциальные риски дефолта. Кроме того, снижается доверие к украинским ценным бумагам и их доходность.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!