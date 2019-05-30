Доллар в Украине продолжает стремительно дорожать

Деньги

На фоне громких заявлений о будущем украинской экономики и обсуждаемой возможности дефолта курсы основных валют устремились вверх. Заметно подорожал доллар. На 31 мая Национальный банк установил курс на уровне 26,87 грн/доллар. Для сравнения, днем ранее официальный курс составлял 26,68 грн/доллар.

Курс НБУ стал отражением ситуации на межбанковском валютном рынке, где к закрытию торгового дня доллар подорожал на 15 копеек, а евро на 13−14 копеек (покупка и продажа).

К окончанию торгов на межбанке курс американской валюты достиг 26,91−26,95 грн/доллар, европейской — 29,93−29,96 грн/евро.

Напомним, опрошенные «ФАКТАМИ» финансовые аналитики считают, что рост доллара и евро связан с тем, что инвесторы закладывают в курс потенциальные риски дефолта. Кроме того, снижается доверие к украинским ценным бумагам и их доходность.

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