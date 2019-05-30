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В Украине запустили сайт, на котором подсчитывают ошибки Зеленского
В Украине группа энтузиастов создала сайт, который фиксирует нарушения закона президентом Владимиром Зеленским и его командой. Сайт выглядит как счетчик дней, прошедших с момента последнего неправового решения.
Последний раз счетчик обнулился два дня назад — когда Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили. На сайте отмечается, что указ был издан с нарушением закона о гражданстве — той статьи, где перечислены основания не восстанавливать лицо в гражданстве Украины.
С момента инаугурации нового президента 20 мая зафиксировано уже девять неправовых решений. Первым стал неконституционный способ прекращения полномочий Верховной Рады. Пока самый долгий период без нарушений — это были три дня, два из которых пришлись на выходные (25 и 26 мая).
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