Наука и технологии

В Youtube глобальный сбой: жалобы на работу хостинга поступают со всего мира

Специальный сервис Downdetector зафиксировал глобальный сбой в работе сервиса Youtube. На популярный видеохостинг невозможно загрузить новое видео или посмотреть новые записи. Также пользователи столкнулись с тем, что уже загруженные видеоролики из приватных стали публичными и наоборот.

Жалобы на работу Youtube поступают из Европы, США, Южной Африки. В Украине проблемы с доступом к сервису возникли в Киеве и Днепре. Также отмечаются перебои в работе видеохостинга у пользователей из Винницы, Хмельницкого и Харькова.

Напомним, после предыдущего глобального сбоя в Youtube разработчики выяснили самые распространенные причины ошибок, а также методы их устранения.

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