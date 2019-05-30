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Что Зеленский сказал депутатам накануне роспуска Рады: обнародован текст стенограммы
Президентский сайт обнародовал стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций. Встреча состоялась 21 мая, а 22 мая появился указ Зеленского о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Что предшествовало появлению указа, подробно изложено в стенограмме.
По оценкам участников встречи, переговоры длились около трех часов и получились очень нервными. Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил вопрос Зеленскому, какое основание он собирается указать в документе о роспуске Рады. Ответа председатель парламента так и не получил. Депутат Олег Ляшко жаловался, что у него при входе отобрали телефон и не дали возможности устроить прямую трансляцию, а от самой встречи парламентарий «пришел в ужас».
Также участников встречи интересовало, в каком статусе в зал пришел Андрей Богдан (на то время еще не назначенный главой президентской администрации). Сам Богдан представился присутствующим как юрист и советник.
С полной стенограммой заседания можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Рада 22 мая не захотела рассматривать президентский законопроект с поправками в процедуру проведения выборов.
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