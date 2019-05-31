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Удовлетворял похоть неестественным образом: под Киевом отец-педофил насиловал дочек и их подругу
В городе Фастове Киевской области двое мужчин развращали и насиловали малолетних девочек. Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.
«Досудебное расследование завершено. Сегодня, 30 мая, прокуратурой обвинительный акт направлен в Фастовский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения», — сказано в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что в г. Фастов Киевской области отец двух девочек с 2016 по ноябрь 2018 года совместно со своим товарищем систематически вступали в половые сношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом с его малолетними дочерями и их малолетней подругой.
Установлено, что указанные преступные действия обвиняемые снимали на видео и распространяли в разнообразных закрытых группах в мессенджерах, получая за это денежные средства.
Отмечается, что мать девушек умерла от тяжелой болезни и заниматься их воспитанием должен был отец.
Обвиняемый отец находится под стражей, а его знакомый, уплатив залог, определенный судом в размере 350 тыс. грн, вышел из-под стражи.
В случае доказательства в суде их вины подозреваемые могут провести за решеткой ближайшие 15 лет.
Напомним, ранее сообщалось, 45-летний житель Киевщины насиловал несовершеннолетних дочерей и снимал порнографию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Австралии 73-летний опекун признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки, называвшей его дедушкой.
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