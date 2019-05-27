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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2007
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Размер: 29×58 cm
Лимитированная серия 1500 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Я представляю себе вашу реакцию, друзья мои, на объявление мною темы сегодняшнего поста. Смех… Смех практически у всех. Только у одних — сдержанный и интеллигентный. А у других — безудержный, плавно переходящий в гомерический. Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день блондинок!
Хотя, я вам скажу, по большому счёту, смеяться-то как раз и не следует. Тут впору, наоборот, плакать. Может быть, даже навзрыд. Учёные подсчитали, что уже к 2202 году блондинки на нашей планете исчезнут окончательно. Не верите? Мне бы тоже не очень хотелось в это верить. Но факты, как говорится, вещь упрямая. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей нашей планеты. И тому, оказывается, есть убедительные доказательства.
Ну, во-первых, для того, чтобы ребёнок родился блондином, у обоих его родителей должны быть светлые волосы. А шанс блондину встретить (по любви!) блондинку, по подсчётам тех же учёных, равняется одному на миллион! Во-вторых, в странах, у граждан которых преобладает чёрный цвет волос, население постоянно увеличивается, в то время как европейцы, являющиеся носителями ''белокурого гена'' (скандинавы, например, или немцы) всё чаще ограничиваются одним ребёнком в семье. Вот вам и вся невесёлая арифметика.
Правда, пока все эти печальные предсказания осуществятся, у нас с вами будет ещё немало времени и для того, чтобы насладиться красотой блондинов и блондинок (а они порой бывают красивыми просто до невозможности), и воплощением их светлых образов в искусстве, в том числе, конечно, в фарфоре, и множеством необыкновенно прикольных анекдотов о блондинках, которые можно слушать без конца. Если хватит сил на смех сквозь слёзы…
Экзамен в автошколе. Преподаватель задаёт блондинке вопрос:
- Расскажите, как работает двигатель машины.
- А можно я своими словами? — переспрашивает она.
- Конечно, можно.
- Вжжжж! Вжжжжж! Вжжжжж!..
Или вот ещё одна история. В маршрутке у блондинки зазвонил телефон. Она долго роется, пытаясь его отыскать в бездонных просторах модной сумки. Потом безнадёжно машет рукой и произносит:
- Не могу найти… Наверное, я его дома забыла.
И последний анекдот. Ну, чтобы, ещё немножко поднять вам настроение. Звонит одна блондинка другой:
- Знаешь, сегодня тест на беременность сдавала.
- Ну, и как? Вопросы сложные были?..
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...