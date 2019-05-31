Украина

Тепло и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода в эти выходные

Последний день весны, 31 мая, будет в Украине дождливым. Грозы возможны в большинстве западных и северных областей, в центральной части страны и местами зацепят Одесскую область. Есть вероятность нового града и усиления ветра до 15−20 м/с. Дожди сделают передышку лишь в южных и восточных регионах.

Днем 31 мая ожидаются летние температуры, до 32−33 градусов. Ночью в западных областях 9−14°, на Левобережье — до 15−19 градусов.

На выходных 1 и 2 июня высока вероятность дождей в западной и северной части Украины. В отдельных районах синоптики прогнозируют шквалы и град. Ближе к вечеру 2 июня дождливая погода распространится на восточные и южные регионы, за исключением Крыма, Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

В первые дни лета жара до +32 градусов будет царить в восточной и южной части Украины. На остальной территории дневная температура хоть и повысится, но останется в пределах комфортных 20−25 градусов.

Напомним, народные синоптики составили для «ФАКТОВ» прогноз погоды на первый месяц лета. Леонид Горбань ожидает, что к 15 июня в Украине установится жаркая погода с температурами свыше 30 градусов. Владимир Деркач прогнозирует несколько холодных дней в первой декаде июня и возвращение жары ближе к середине месяца.

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