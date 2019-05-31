Политика

Может стать главным противником: озвучен интересный прогноз об отношениях Саакашвили с Зеленским

Недавно вернувшийся в Украину Михеил Саакашвили может превратиться из союзника Владимира Зеленского в ярого противника президента. Такой прогноз «ФАКТАМ» озвучил политолог, директор Агентства моделирования ситуаций, Виталий Бала.

«Саакашвили для Зеленского может стать хорошим раздражителем. Он, конечно же, будет критиковать президента, если тот не будет выполнять предвыборных обещаний. Так Саакашвили из союзника президента может стать одним из его основных противников», — считает Бала.

По прогнозам политолога, ситуация с возвращением Саакашвили в Украину может быть выигрышной для Зеленского. Тот сможет продемонстрировать, что сам определяет себе команду единомышленников, вне зависимости от мнения бизнесмена Игоря Коломойского.

«Конфликт Саакашвили с Коломойским может даже пойти на пользу Зеленскому. Можно показать как раз, что он (президент) ни от кого не зависит», — полагает Бала.

Какую должность может занять Саакашвили в Украине, читайте в интервью «ФАКТАМ» аналитика Игаря Тышкевича и политолога Виталия Балы «Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому „уйти“ от Коломойского».

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