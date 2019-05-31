"Элитные" войска: Росгвардия снова опозорилась с нелепым захватом (видео)

Мир

В сеть попало видео «успешной работы» спецназа РФ — Росгвардии, который уже второй раз за месяц провалил операцию по захвату подозреваемых в преступлении.

«Опять похожие на спецназ Росгвардии, обос… лись с захватом людей, похожих на наркобарыг. В результате операции преступники скрылись, бросив машину во дворах. Это второй раз за месяц, когда росгвардейцы показывают свой блестящий уровень подготовки и профессионализма», — говорится в комментарии к видео. Интернет-пользователи выяснили, что это происходило в Мурманске.

Опять, похожие на спецназ росгвардии, обосрались с захватом людей, похожих на наркобарыг. В результате операции преступники скрылись, бросив машину во дворах.



Это второй раз за месяц, когда росгвардейцы показывают свой блестящий уровень подготовки и профессионализма. pic.twitter.com/pEQ6lnRsR7 — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 30 мая 2019 г.

«Давайте уж с музыкой. Скоро это будет гимном спецназа!»

«Маски-шоу в новом составе».

«Как дети малые, ей Богу».

«Сейчас опровергнут. Этих росгвардейцев в кадр подкинули недоброжелатели!»

«Это надо все давать под музыку из шоу Бенни Хилла».

«Какая Рос, такая и гвардия».

«Опять скажут, что видео постановочное».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России решили оснастить своих силовиков лазерным оружием. Лазеры установлены на автомобилях «Газель» Росгвардии, которые предназначены «для разгона толпы»

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