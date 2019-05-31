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"Элитные" войска: Росгвардия снова опозорилась с нелепым захватом (видео)
В сеть попало видео «успешной работы» спецназа РФ — Росгвардии, который уже второй раз за месяц провалил операцию по захвату подозреваемых в преступлении.
«Опять похожие на спецназ Росгвардии, обос… лись с захватом людей, похожих на наркобарыг. В результате операции преступники скрылись, бросив машину во дворах. Это второй раз за месяц, когда росгвардейцы показывают свой блестящий уровень подготовки и профессионализма», — говорится в комментарии к видео. Интернет-пользователи выяснили, что это происходило в Мурманске.
Опять, похожие на спецназ росгвардии, обосрались с захватом людей, похожих на наркобарыг. В результате операции преступники скрылись, бросив машину во дворах.— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 30 мая 2019 г.
Это второй раз за месяц, когда росгвардейцы показывают свой блестящий уровень подготовки и профессионализма. pic.twitter.com/pEQ6lnRsR7
«Давайте уж с музыкой. Скоро это будет гимном спецназа!»
«Маски-шоу в новом составе».
«Как дети малые, ей Богу».
«Сейчас опровергнут. Этих росгвардейцев в кадр подкинули недоброжелатели!»
«Это надо все давать под музыку из шоу Бенни Хилла».
«Какая Рос, такая и гвардия».
«Опять скажут, что видео постановочное».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России решили оснастить своих силовиков лазерным оружием. Лазеры установлены на автомобилях «Газель» Росгвардии, которые предназначены «для разгона толпы»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!