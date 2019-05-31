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Решил стать комиком: Путин насмешил сеть планами развития IT-сферы в России
В сети высмеяли заявление президент России Владимира Путина о том, что РФ, в которой, к примеру, доля иностранной электроники в гражданских спутниках связи достигает 70 процентов, за пять лет должна стать лидером в IT-сфере.
«Президент России тоже решил стать комиком», — говорится в комментарии к этому заявлению.
Президент России тоже решил стать комиком: https://t.co/ybXtB4TzkH— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 31 мая 2019 г.
«Силиконовая долина не знает, то ли ей плакать, то ли смеяться».
«Россия обязательно станет лидером во многих сферах, когда во власти не будет ублюдков».
«А уровень информатизации страны измерять нужно в храмо/сутках, 3−4 храмо/сутки считается нормальным».
«Интересно, кому будет поручена столь ответственная задача, Чубайсу или академику Кадырову?»
«В пятерку крупнейших экономик вошла, теперь можно IT- заняться…».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России весьма оригинально объяснили не включение учебника «Экономика» для старшеклассников (автор доктор экономических наук Игорь Липсиц) в Федеральный перечень учебников — не способствует любви к Родине. Также в книге отсутствуют материалы «об импортозамещении» и «грядущем экономическом прорыве России».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..