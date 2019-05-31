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Политика

Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко

10:10 31 мая 2019 52
гордон
Инф. «ФАКТОВ»

Известный журналист Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Об этом стало известно 31 мая. Информацию Смешко подтвердил на своей странице в Facebook.

Также было заявлено, что политическая деятельность Дмитрия Гордона ограничится работой в партийном штабе. В Верховную Раду он баллотироваться не будет. «Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста», — отдельно уточнил Смешко.

Напомним, ранее Гордон в интервью отмечал, что «отравился политикой», будучи депутатом Киевсовета, поэтому в выборах в Верховную Раду участвовать не будет.

17 мая Дмитрий Гордон объявил, что прекращает сотрудничество с одним из телеканалов, поскольку не разделяет политическую позицию владельца.

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