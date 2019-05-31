Само не рассосется: Зеленскому подсказали, как остановить агрессию Путина

Политика

Украине, чтобы противостоять России, нужно признать факт агрессии, признать состояние войны. Также важно поставить вопрос о преращении торговли с РФ и о разрыве дипломатических отношений с РФ. Такое мнение высказал в интервью «ФАКТАМ» оппозиционный российский политик Константин Боровой.

Российский оппозиционер подтверждает, что РФ вяло реагирует на попытки давления через международные организации, как, например, в ситуации с военнопленными моряками. Такой метод влияния в отношениях с Россией малоэффективен.

«Россия уже показала довольно очевидную вещь: она не готова руководствоваться нормами международного поведения. Не первое международное соглашение она нарушает. Пальцы загибать можно просто устать. Будапештский меморандум, агрессия против Грузии… Захват территории Молдовы, варварские действия в Сирии… Рассчитывать, что само рассосется — это беспечность, само не рассосется», — уверен Боровой.

В таких условиях Боровой надеется, что экспертам их окружения Владимира Зеленского удастся составить план «умных и дальновидных действий», включая признание факта агрессии против Украины.

По словам политика, актуальным стал и вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. «Одно государство нападает на другое государство, варварски захватывает его территорию и еще гордится тем, что не было оказано сопротивление. Единственный способ борьбы, сопротивления — из цивилизованных я имею в виду, — это инструменты как дипломатические и экономические, так и военные», — считает он.

Насколько радикальный сценарий Кремль собирается реализовывать в Украине, читайте в интервью Борового «ФАКТАМ» «Путин настолько неадекватен, что может бросить свои войска на Киев».

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