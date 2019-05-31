Коломойский фактически торпедирует энергорынок, — Юрий Корольчук

Политика

Развернувшаяся в СМИ и в кабинетах чиновников дискуссия о дате старта рынка электроэнергии связана с прошедшими президентскими выборами. Об этом в эфире радио «Голос столицы» заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. Он считает, что одним из заинтересованных в отсрочке старта энергорынка является бизнесмен Игорь Коломойский.

«Игорь Коломойский прямо сказал: „Надо приостановить рынок электроэнергии. И все…“ Он является одним из владельцев так называемого ферросплавного бизнеса… Что такое ферросплавный бизнес? Это бизнес, который очень затратный по части электроэнергии. Грубо говоря, более 70% в себестоимости производства продукции — это электроэнергия. Им выгодно иметь дешевую электроэнергию. Их (ферросплавные заводы. — Авт.) строили, кстати, у гидроэлектростанций дешевых. Такая логика была, чтобы дешевая была электроэнергия», — объяснил эксперт.

По словам Корольчука, после введения энергорынка возможность получать дешевую электроэнергию исчезает, все участники будут находиться в равных конкурентных условиях.

«В рыночных условиях ты уже не выбираешь: вот я хочу потреблять оттуда электроэнергию или оттуда. И вот эти компании заинтересованы иметь дешевый энергоресурс. И поэтому Коломойский, по моему мнению, фактически торпедирует таким образом этот рынок», — заявил эксперт.

Корольчук считает, что дискуссия о дате старта рынка перешла из обсуждения технических аспектов в сугубо политическую плоскость. В то время как технических или экономических оснований не запускать рынок нет.

«Например, вчера было обращение СБУ с рекомендацией к правительству… приостановить рынок электроэнергии. У меня вопрос: в Украине есть проблема с транзитом газа? Мы договор (с РФ. — Авт.) заключили или нет? СБУ также пишет (по поводу проблем с транзитом газа.- Авт.), наверное? Нет, это нормально. СБУ должна отслеживать все темы, где есть риски для государства. Но очень странное совпадение», — сказал эксперт.

По мнению Корольчука, промедление с запуском рынка — это способ вообще отказаться от внедрения прозрачных правил и честной конкуренции в энергетике. При этом эксперт обратил внимание на возможные последствия такого шага: «Мы фактически потеряем возможность получить ресурсы для того, чтобы модернизировать потом нашу энергосистему. Под модернизацией я имею в виду АЭС, ТЭС, ГЭС, электросети».

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