Спорт

Ребров взял под свое крыло футболиста «Шахтера» (фото, видео)

Чемпион Венгрии «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, объявил о переходе на правах аренды 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.

Сезон-2018/2019 бывший футболист молодежной сборной Украины (13 поединков, три мяча) провел на правах аренды в футболке «Мариуполя», забив в 22 матчах восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

«Я докажу, что мой переход стоило оформить», — сказал Александр Зубков после подписания контракта с венгерским клубом.

Напомним, что под руководством Сергея Реброва в «Ференцвароше» играет украинец Игорь Харатин. А вот полузащитник нашей сборной Иван Петряк после окончания сезона со скандалом перешел из стана чемпиона Венгрии в другой венгерский клуб — «Фехервар».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Динамо» возглавил венгерский клуб.

Фото ФК «Ференцварош»

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