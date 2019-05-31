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Ребров взял под свое крыло футболиста «Шахтера» (фото, видео)
Чемпион Венгрии «Ференцварош», возглавляемый Сергеем Ребровым, объявил о переходе на правах аренды 22-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.
Сезон-2018/2019 бывший футболист молодежной сборной Украины (13 поединков, три мяча) провел на правах аренды в футболке «Мариуполя», забив в 22 матчах восемь голов и отдав четыре результативные передачи.
«Я докажу, что мой переход стоило оформить», — сказал Александр Зубков после подписания контракта с венгерским клубом.
Напомним, что под руководством Сергея Реброва в «Ференцвароше» играет украинец Игорь Харатин. А вот полузащитник нашей сборной Иван Петряк после окончания сезона со скандалом перешел из стана чемпиона Венгрии в другой венгерский клуб — «Фехервар».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Динамо» возглавил венгерский клуб.
Фото ФК «Ференцварош»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!