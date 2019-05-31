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Аваков не идет на выборы в Раду
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом глава МВД рассказал на своей странице в соцсетях.
Объясняя свое решение, Аваков сослался на необходимость оставить министерство вне политики. «Чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность МВД», — добавил министр.
Напомним, когда возможность досрочных выборов в Раду только обсуждалась, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Аваков вполне вероятно не пойдет на парламентские выборы. Вместо депутатской работы Авакову предрекали сохранение должности главы МВД в новом правительстве.
Также Коломойский не исключал, что Аваков после выборов может стать «компромиссным и стабилизирующим» премьер-министром.
28 мая стало известно, что Аваков встречался с президентом Зеленским. Об обсуждавшихся темах глава МВД особо не распространялся. «О делах говорили», — заявил он.
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