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«Заря» объявила об отставке главного тренера
Луганская «Заря», завершившая чемпионат Украины на пятом месте и завоевавшая путевку в квалификацию Лиги Европы, объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Такое решение было принято утром 31 мая (на следующий день после поражения в Мариуполе — 1:3) по итогам разговора 53-летнего специалиста с президентом луганского клуба Евгением Геллером.
Напомним, что в ноябре 2011 года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера «Зари», а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером команды.
За время пребывания в «Заре» специалист играл с подопечными в группе Лиги Европы и финале Кубка Украины, а также завоевал бронзовые медали чемпионата.
Напомним, что в составе «Зари» выступает сын Юрия Николаевича — защитник Виталий Вернидуб.
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Фото ФК «Заря»
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