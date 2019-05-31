Суд ослабил контроль над главным фигурантом "дела Гандзюк"

Общество

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, получил послабление от суда.

Как пишет «Украинская правда», чиновнику позволили передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие. Ранее Мангер без разрешения не мог покидать Херсон. Выезжать за пределы Херсонской области Мангер может только с разрешения правоохранителей.



У Мангера забрали заграничные паспорта, но оставили электронный браслет. Кроме того, в пятницу, 31 мая, суд продлил ему меру пресечения до 1 июля.

По словам адвоката подозреваемого Андрея Мурашкина, необходимость расширить границы свободного передвижения связана с необходимостью выполнения обязанностей председателя облсовета.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома. 4 ноября Екатерина умерла в больнице. Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) объявили в розыск.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение главе Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Из зала суда Мангер вышел под залог почти в два с половиной миллиона гривен.

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