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Суд ослабил контроль над главным фигурантом "дела Гандзюк"
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, получил послабление от суда.
Как пишет «Украинская правда», чиновнику позволили передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие. Ранее Мангер без разрешения не мог покидать Херсон. Выезжать за пределы Херсонской области Мангер может только с разрешения правоохранителей.
У Мангера забрали заграничные паспорта, но оставили электронный браслет. Кроме того, в пятницу, 31 мая, суд продлил ему меру пресечения до 1 июля.
По словам адвоката подозреваемого Андрея Мурашкина, необходимость расширить границы свободного передвижения связана с необходимостью выполнения обязанностей председателя облсовета.
Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома. 4 ноября Екатерина умерла в больнице. Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) объявили в розыск.
11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение главе Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.
Из зала суда Мангер вышел под залог почти в два с половиной миллиона гривен.
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