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Дело об убийстве Гандзюк: за подозреваемого Мангера внесли залог
Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк, уже 15 февраля сможет выйти на свободу под залог. Спустя 12 часов после того, как судья назначил сумму залога, нужные 2,5 миллиона гривен были собраны и перечислены в бюджет.
Как сообщает Укринформ, сбором и перечислением залоговых средств занимался адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. Мангер пока еще находится в следственном изоляторе СБУ и ждет, пока из казначейства придет подтверждение о перечисленных средствах.
Напомним, следствие требовало для Мангера ареста как минимум до 3 марта без права залога. В прокуратуре считают, что подозреваемый может скрыться от правосудия. У семьи Мангера есть дом в Австрии, а за последние годы глава облсовета 112 раз пересекал границу Украины.
СБУ считает, что Мангер попробует добиться передачи дела другому органу следствия.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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