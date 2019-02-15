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Происшествия

Дело об убийстве Гандзюк: за подозреваемого Мангера внесли залог

14:52 15 февраля 2019   28
мангер
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк, уже 15 февраля сможет выйти на свободу под залог. Спустя 12 часов после того, как судья назначил сумму залога, нужные 2,5 миллиона гривен были собраны и перечислены в бюджет.

Как сообщает Укринформ, сбором и перечислением залоговых средств занимался адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. Мангер пока еще находится в следственном изоляторе СБУ и ждет, пока из казначейства придет подтверждение о перечисленных средствах.

Напомним, следствие требовало для Мангера ареста как минимум до 3 марта без права залога. В прокуратуре считают, что подозреваемый может скрыться от правосудия. У семьи Мангера есть дом в Австрии, а за последние годы глава облсовета 112 раз пересекал границу Украины.

СБУ считает, что Мангер попробует добиться передачи дела другому органу следствия.

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