Спорт

Конте возглавил «Интер» и вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира

Восемнадцатикратный чемпион Италии миланский «Интер», завоевавший по итогам сезона путевку в Лигу чемпионов (четвертое место в серии А), официально объявил о назначении главным тренером команды 49-летнего Антонио Конте.

Бывший наставник «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» был бы представлен раньше, однако руководство «Интера» приняло решение перенести официальное объявление на 31 мая из уважения к бывшему тренеру команды Лучано Спаллетти, у которого утром 28 мая умер 66-летний брат.

По информации Gazzetta dello Sport, Антонио Конте с зарплатой 11 млн евро стал пятым в рейтинге самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира. Больше получают только Диего Симеоне («Атлетико», 23 млн), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 18 млн), Эрнесто Вальверде («Барселона», 12,5 млн) и Зинедин Зидан («Реал», 12 млн). Контракт итальянца с «Интером» рассчитан на три года.

Напомним, что, будучи футболистом «Ювентуса», Антонио Конте завоевал 15 (!) трофеев, а в футболке сборной Италии стал вице-чемпионом Европы и мира. Ступив на тренерскую стезю, специалист у руля «Юве» трижды выиграл чемпионат Италии и два раза — Суперкубок страны, а во главе «Челси» — чемпионат и Кубок Англии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший клуб Шевченко остался без главного тренера.

Фото Getty Images



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