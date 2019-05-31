- 15:18 В Европе приветствуют открытие с 1 июля энергорынка в Украине
- 15:18 В Харькове закрыли автошколу, учившую Зайцеву управлять автомобилем
- 15:09 Победитель "МастерШеф" объявил о создании партии "Свидетели шаурмы": соцсети отреагировали
- 15:08 В Киеве ремонтируют Южный и Северный мосты: когда закончатся неудобства для водителей
- 15:06 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 15:04 Порошенко проводит съезд своей обновленной партии: онлайн-трансляция
- 14:58 Цуренко в двухдневном матче завоевала путевку в третий круг «Ролан Гаррос»
- 14:50 Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому "невмешательство", но дал им всего три месяца
- 14:37 Вот это велосипед: кортеж Зеленского вызвал волну возмущения в сети
- 14:33 В России рассказали, что изменится для Украины после смены куратора Кремля по Донбассу
- 14:31 После «Новороссии» остановим «Малороссию»: Геращенко назвала задачу для партии Порошенко
После «Новороссии» остановим «Малороссию»: Геращенко назвала задачу для партии Порошенко
Остановив путинский проект «Новороссия», Украине предстоит найти управу на кремлевский сценарий «Малороссия». Остановить коварный план врага будет главной задачей для партии «Европейская солидарность». Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, выступая на съезде обновленной политсилы Петра Порошенко.
«Нам удалось остановить проект «Новороссия» — страшный кровавый сценарий, задуманный Путиным… Теперь у камарильи Путина в Украине новый сценарий: не удалась «Новороссия», построим «Малороссию»… «Малороссия» ничем не отличается от «Новороссии», только завоевывать на этот раз будут не танками и «Градами», а еще и «пятой колонной», — предупреждает Геращенко.
По словам Геращенко, пропутинские силы в Украине будут внедрять в сознание граждан повестку Кремля: «Какая разница, какой язык», «Давайте не раскалывать страну» и тому подобные тезисы. Ключевая цель — убить саму идею, что здесь может быть Украина.
Первый вице-спикер ответила тем, кто недооценивает коварство хозяина Кремля. «Да, я думаю, Путин — маньяк. Только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, откромсать Донбасс, держать людей в заложниках… Не хочу быть частью путинской „Малороссии“. Наша задача — остановить этот проект», — подытожила Геращенко.
Напомним, обновленная партия Порошенко «Европейская солидарность» проводит свой съезд. Геращенко изъявила готовность присоединиться к партии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.