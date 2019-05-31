В Европе приветствуют открытие с 1 июля энергорынка в Украине

Политика

Глава Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Рикетс 30 мая направил на имя вице-премьера Владимира Кистиона, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия письмо, в котором приветствует запуск либерализованного рынка э/э в Украине с 1 июля в качестве важного шага в развитии страны.

«Чтобы избежать кумовства или государственного вмешательства, которое приносит пользу немногим за счет многих, требуется приверженность принципам свободного рынка в модели рынка электроэнергии. Украина начинает его реформу и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали Третий энергетический пакет ЕС», — отмечается в документе.

При этом свободный рынок должен быть открыт для многих игроков, в том числе импортеров и экспортеров, отмечает в своем письме глава EURACOAL. Ассоциация предостерегает украинских чиновников от ошибок, полагая, что защиту беднейших слоев населения следует организовывать при помощи соответствующей социальной политики, при этом поддержка возобновляемых источников энергии должна быть прозрачной, чтобы потребители знали о ее стоимости.

«Самое главное — конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость электроэнергии, создает условия для инвестиций в новые электростанции и энергетическую инфраструктуру», — подчеркивается в письме Рикетса.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электроэнергии (ОРЭ). Единый покупатель и продавец электроэнергии — ГП «Энергорынок» — ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками. Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке.



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