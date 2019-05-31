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Срочно увезли в больницу: главный тренер сборной Германии Лев рассказал о своем состоянии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был экстренно госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок.
Из-за проблем со здоровьем 59-летний специалист, который привел бундестим к «золоту» чемпионата мира-2014, пропустит ближайшие матчи немцев в отборочном турнире Евро-2020. Восьмого июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.
— Я вновь чувствую себя отлично, но мне придется немного отдохнуть в ближайшие четыре недели. Я нахожусь в постоянном контакте со своим тренерским штабом, и мы также будем на связи в период матчей в отборе к Евро-2020. Мои помощники обладают огромным опытом совместной работы, так что мы хорошо перенесем эту паузу, — приводит слова Йоахима Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза.
К слову, отец Лева участвовал во Второй мировой войне и семь лет провел в советском плену.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самая высокая зарплата среди тренеров команд-участниц ЧМ-2018 у наставника сборной Германии.
Фото Getty Images
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