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Мир

Кровавая драма в Швейцарии: неизвестный застрелил заложниц

16:35 31 мая 2019 242
Автомобиль швейцарской полиции
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 31 мая, в Цюрихе (Швейцария) неизвестный взял в заложницы двух женщин и угрожал убить их. Никаких требований при этом он не выдвигал. Драма началась в 05:30 по местному времени в одном из жилых кварталов города. Полицию вызвала женщина. Она заявила, что из соседней квартиры раздаются громкие крики, слышны угрозы.

Полиция прибыла по указанному адресу. В квартиру, откуда раздавался шум, стражей порядка пускать отказались. Мужчина несколько раз повторил, что вооружен и убьет заложниц, если полицейские попробуют войти.

Переговоры с ним пытались вести три часа. Наконец, неизвестный согласился сдаться. Но в 08:30 прогремели выстрелы. Полицейские выбили дверь. Внутри они обнаружили истекающих кровью женщин и мужчину. Им начали оказывать первую помощь, однако все трое раненых скончались.

Имена погибших пока не называются. Известно, что мужчине 60 лет. Одной из женщин — 38 лет, второй — 34 года. В каких отношениях эти три человека состояли, не сообщается. Мотив преступника также не ясен.

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