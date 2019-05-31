- 17:40 Под Харьковом у электрички оторвалось колесо и залетело в вагон
- 17:25 Узнику Кремля Грибу не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и не пускают к нему адвоката
- 17:18 Свитолина уступила на «Ролан Гаррос» экс-первой ракетке мира
- 17:16 Известная украинская турфирма предупредила о массовой задержке авиарейсов
- 17:10 Найден новый «самый сердитый кот в мире»: забавные фото
- 17:06 Дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье
- 16:59 Зеленский подчистил СБУ: уволены ключевые фигуры
- 16:58 Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
- 16:37 В Венгрии заявили о начале "культурной экспансии" в Закарпатье: на программу выделяют миллионы евро
- 16:35 Кровавая драма в Швейцарии: неизвестный застрелил заложниц
- 16:27 "Поиск ответов сильно затянулся": Порошенко попенял Зеленскому на его молчание по ключевым вопросам
Кровавая драма в Швейцарии: неизвестный застрелил заложниц
В пятницу, 31 мая, в Цюрихе (Швейцария) неизвестный взял в заложницы двух женщин и угрожал убить их. Никаких требований при этом он не выдвигал. Драма началась в 05:30 по местному времени в одном из жилых кварталов города. Полицию вызвала женщина. Она заявила, что из соседней квартиры раздаются громкие крики, слышны угрозы.
Полиция прибыла по указанному адресу. В квартиру, откуда раздавался шум, стражей порядка пускать отказались. Мужчина несколько раз повторил, что вооружен и убьет заложниц, если полицейские попробуют войти.
Переговоры с ним пытались вести три часа. Наконец, неизвестный согласился сдаться. Но в 08:30 прогремели выстрелы. Полицейские выбили дверь. Внутри они обнаружили истекающих кровью женщин и мужчину. Им начали оказывать первую помощь, однако все трое раненых скончались.
Имена погибших пока не называются. Известно, что мужчине 60 лет. Одной из женщин — 38 лет, второй — 34 года. В каких отношениях эти три человека состояли, не сообщается. Мотив преступника также не ясен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!