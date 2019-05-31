Печерский райсуд Киева подвергся химической атаке: полиция ищет неизвестного "террориста"

Происшествия

В четверг, 30 мая, в Печерском суде Киева распылили неизвестное токсическое вещество. Об этом говорится на странице суда в Facebook.



Сообщается, что инцидент произошел после 12 часов дня на третьем этаже здания суда.

«Определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество. Это повлекло у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за происшествия были задержаны и отложены судебные заседания, назначенные на этот день.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательство в деятельность суда. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в средине мая в Коростышевской гимназии (Житомирская область) распылили неизвестное вещество. От газовой атаки пострадали более 30 детей, из которых 8 были госпитализированы в реанимационное отделение. В апреле подобная история произошла в гимназии № 1 Черкасс, где распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом. Тогда пострадали 75 школьников.

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