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Печерский райсуд Киева подвергся химической атаке: полиция ищет неизвестного "террориста"
В четверг, 30 мая, в Печерском суде Киева распылили неизвестное токсическое вещество. Об этом говорится на странице суда в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел после 12 часов дня на третьем этаже здания суда.
«Определенное лицо распылило неизвестное токсичное вещество. Это повлекло у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за происшествия были задержаны и отложены судебные заседания, назначенные на этот день.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательство в деятельность суда. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в средине мая в Коростышевской гимназии (Житомирская область) распылили неизвестное вещество. От газовой атаки пострадали более 30 детей, из которых 8 были госпитализированы в реанимационное отделение. В апреле подобная история произошла в гимназии № 1 Черкасс, где распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом. Тогда пострадали 75 школьников.
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