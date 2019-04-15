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- 16:54 В школе распылили сразу 4 баллончика газа: выяснилась причина массового отравления детей в Черкассах
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В школе распылили сразу 4 баллончика газа: выяснилась причина массового отравления детей в Черкассах
В гимназии № 1 Черкасс, где отравились 75 учеников, распылили сразу 4 баллончика со слезоточивым газом. Об этом говорится в сюжете «5 канала».
Напомним, 38 учеников прямо с уроков доставили в больницу с признаками отравления. Как сообщили в министерстве охраны здоровья, состояние детей, находящихся в Черкасской областной детской больнице, разное, но пока угрозы для их жизни нет. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.
Инциденты с распылением газа в школах нередки. В марте в Нетешине Хмельницкой области в одной из школ неизвестные распылили перцовый газ. В результате четверо учеников обратились в больницу. Аналогичное ЧП произошло в школе села Первомайское Витовского района Николаевской области. Там ученик 11-го класса принес баллончик с перечным газом и распылил его возле туалета.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киеве представители праворадикальных организаций напали на участников «Европейской лесбийской конференции». Нападавшие использовали перечный газ.
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