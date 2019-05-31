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Шевченко сократил состав сборной Украины на пять футболистов и принял решение по Лунину (фото)
Сборная Украины продолжает в Харькове подготовку к ближайшим поединкам отбора на Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня). Чтобы оптимизировать состав команды, главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко принял решение отправить из лагеря команды двух легионеров — Василия Кравца из испанского «Леганеса» и Ивана Петряка из венгерского «Фехервара», у которого недавно родился сын.
Кроме того, список футболистов из украинских клубов сокращен на три фамилии: в сборную не приедут динамовцы Артем Шабанов и Сергей Сидорчук, а также Сергей Болбат из «Шахтера». Таким образом, 1 июня в Харькове соберутся 25 футболистов (состав сборной Украины, в котором голкипера Дениса Бойко заменил Юрий Панькив, а форварда Жуниора Мораеса — Артем Беседин, был обнародован раньше).
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Кстати, Андрей Шевченко принял решение оставить голкипера Андрея Лунина в расположении сборной Украины U20 на матч 1/8 финала чемпионате мира в Польше, который состоится 3 июня. Решение о прибытии вратаря в лагерь главной команды будет принято после проведения поединка плей-офф.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины одолела в спарринге «Днепр-1».
Фото ffu.ua
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