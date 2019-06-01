Известный "вампир" сыграет Бэтмена в новом фильме (фото)

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В пятницу, 31 мая, голливудская студия Warner Bros. определилась с выбором на роль Бэтмена в новой кинотрилогии о подвигах этого супергероя. Пробовались два кандидата — 33-летний Роберт Паттинсон, известный по вампирской саге «Сумерки», и 29-летний британский актер Николас Холт, сыгравший мутанта Зверя в серии фильмов «Люди Икс». Оба показали себя с лучшей стороны. Выбор оказался непростым. И все же роль досталась Паттинсону!

Планируется, что все три картины снимет американский режиссер Мэтт Ривз. Он громко заявил о себе, сняв две части «Планеты обезьян» в 2014 и 2017 годах. «Рассвет планеты обезьян» собрал в мировом прокате 710,6 миллиона долларов. «Война за планету обезьян» — 490,7 миллиона долларов.

Бэтмен или Человек Летучая Мышь был придуман автором комиксов Бобом Кейном. Это один из самых популярных в мире супергероев. Первой их экранизацией стал киносериал «Бэтмен», вышедший в 1943 году. Он состоял из 15 черно-белых короткометражных фильмов. Общая продолжительность всех серий составила 260 минут. Бэтмена сыграл Льюис Уилсон.

В 1949 году появилось продолжение — киносериал «Бэтмен и Робин». Главная роль досталась Роберту Лори. В 1966 году вышел новый «Бэтмен». Его создатели сделали его в жанре приключенческой комедии для семейного просмотра. Супергероя сыграл Адам Уэст. Фильм собрал в американском прокате 3 миллиона долларов, что по тем временам было очень неплохо.

В конце 80-х студия Warner Bros. решила вернуться к популярному герою комиксов. Реализацию идеи поручили режиссеру Тим Бертону. Он подошел к проекту с размахом. На съемки «Бэтмена» было выделено 48 миллионов долларов. Брюса Уэйна или Бэтмена сыграл популярный актер Майкл Китон. Его главного врага Джокера — сам Джек Николсон. Журналистку Вики Вэйл — Ким Бэсинджер. Песни к фильму записал знаменитый певец Принс. Сборы в мировом прокате составили 411,3 миллиона долларов.

Результат устроил боссов киностудии. В 1992 году Бертон выпустил продолжение — «Бэтмен возвращается». Китон сохранил за собой роль Уэйна. Его главным врагом теперь стал Пингвин, которого сыграл Дэнни де Вито. Главная женская роль — Женщина-кошка — досталась Мишель Пфайффер. Бюджет картины составил уже 80 миллионов долларов. Однако кассовые сборы оказались хуже, чем у первой части — 266,8 миллиона долларов.

Это заставило руководство студии полностью сменить творческий состав третьей части. «Бэтмен навсегда» поручили снимать Джоэлу Шумахеру. На роль Бэтмена утвердили Вэла Килмера. Ему пришлось сражаться сразу с двумя антигероями — Двуликим (Томми Ли Джонс) и Загадочником (Джим Кэрри). Но и этого показалось мало. В фильме впервые появляется Робин, помощник Бэтмена. Его сыграл Крис О’Доннелл. Главную женскую роль исполнила Николь Кидман — доктор Чейс Меридиан. Нашлось место и для Дрю Бэрримор. Она сыграла любовницу Двуликого Снежинку. Такое обилие звезд в одной картине привело к тому, что ее бюджет составил 100 миллионов долларов. Кассовые сборы оказались неплохими — 336,5 миллиона долларов.

Студия решила оставить режиссера, но сменить Бэтмена. В фильме «Бэтмен и Робин» его сыграл Джордж Клуни. Крис О’Доннелл сохранил за собой роль Робина. Главного злодея сыграл Арнольд Шварценеггер (Мистер Фриз). У Робина появилась подружка — Бэтгерл (Алисия Сильверстоун). Одного злодея показалось снова недостаточно — Ума Турман превратилась в Ядовитого Плюща. Фильм вышел в прокат в 1997 году. Затраты на съемки составили 125 миллионов долларов. А выручка — всего 238,2 миллиона долларов. По голливудским меркам фильм провалился.

Неудача привела к тому, что Warner Bros. отменила съемки нескольких уже согласованных фильмов о Бэтмене. Было решено полностью перезапустить эту серию. Только в 2005 году вышел фильм «Бэтмен: Начало». Его снял Кристофер Нолан. Бэтмена сыграл Кристиан Бейл. Подругу Брюса Уэйна — Кэти Холмс. В картине также были задействованы кинозвезды Майкл Кейн, Морган Фримен, Лиам Нисон, Гэри Олдмен. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов, кассовые сборы — 375,2 миллиона долларов. Критики засыпали картину восторженными отзывами.

Видимо их оценка убедила студию не менять режиссера и исполнителя главной роли. В 2008 году вышел «Темный рыцарь». Актерский состав остался почти без изменений. Только роль Рэйчел Доуз, подруги Бэтмена, сыграла в этот раз Мэгги Джилленхол. Появился Двуликий, роль которого исполнил Аарон Экхарт, и Джокер. Его сыграл Хит Леджер. Критики и поклонники Бэтмена в один голос заявили, что он переиграл даже самого Николсона! Однако Хит не услышал этих отзывов. Премьера фильма состоялась в июле. А 28-летний актер покончил с собой 22 января. В 2009 году Американская академия наградила Леджера за роль Джокера премией «Оскар». Посмертно…

«Темный рыцарь» обошелся студии в 185 миллионов долларов. Но эти затраты с лихвой окупились. Кассовые сборы составили 1 миллиард 5 миллионов долларов.

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Нолану поручили снимать еще одну часть. «Темный рыцарь: Возвращение легенды» вышел в прокат в 2012 году. Зрители снова увидели Бейла, Олдмена, Кейна, Фримена. Появились и новые звезды. Том Харди сыграл Бейна, Энн Хэтауэй — Женщину-кошку, Джозеф Гордон-Левитт — детектива Блейка, Марион Котияр — Миранду Тейт. Бюджет третьей части стал самым большим — 250 миллионов долларов. Но и сборы превзошли ожидания — 1 миллиард 85 миллионов долларов.

Но на этом киноистория Бэтмена не закончилась. Бен Аффлек стал следующим актером, который примерил на себя плащ Человека Летучей Мыши. Сделал он это в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016 год), «Отряд самоубийц» (2016 год) и «Лига справедливости» (2017 год). Первая из этих трех картин собрала в мировом прокате 873,6 миллиона долларов. «Отряд самоубийц», в котором Бэтмен не является главным персонажем — 746,8 миллиона долларов. Наконец, «Лига справедливости» принесла студии 657,9 миллиона долларов. Эти три фильма являются частью так называемой «Расширенной вселенной DC». Это картины, которые Warner Bros. снимает по мотивам комиксов DC. На сегодняшний день вышло уже семь фильмов — три, которые уже названы выше, а также «Человек из стали», «Чудо-женщина», «Аквамен» и «Шазам!».

Подведем итоги. Роберта Паттинсона безусловно будут сравнивать с предыдущими актерами, сыгравшими Бэтмена. Пока самым неудачным поклонники этого супергероя считают Бена Аффлека. В его исполнении Брюс Уэйн показался им слишком упрощенным персонажем. Не справились с задачей также Вэл Килмер и Джордж Клуни. Очень хорош был Майкл Китон. Но Кристиан Бейл его превзошел. Что получится у Паттинсона, мы узнаем не раньше 2021 года.

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