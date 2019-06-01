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Кровавые «игры полиции»: в Болгарии трое детей ранены во время "показательного выступления" правоохранителей

На северо-востоке Болгарии, на стадионе города Силистра, в результате взрыва гранаты пострадали трое детей, сообщает информационный портал Novinite.

Сообщается, что сотрудники полиции демонстрировали захват преступника на городском стадионе в рамках детской программы Hello, holiday. Всего на мероприятии находились около 300 детей.

Когда во время показательного выступлении полицейских взорвалась граната, трое шестилетних детей, находившихся в 50 метрах от места демонстрации, были ранены. Два мальчика получили ожог стоп, девочка — ожог туловища. Жизни детей ничто не угрожает.

Ведется расследование инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Великая Черниговка Житомирской области четверо детей пострадали от взрыва пороха. На больничных койках оказались двое мальчиков 10 лет, их товарищ 11 лет и 12-летняя девочка. Все четверо детей получили ожоги лица, кистей и ног. У одного из мальчиков ожог роговицы глаза. Степень термических повреждений врачи оценивают как вторую, а состояние пострадавших как «средней тяжести». Из районной больницы детей пришлось перевести в Житомирский областной ожоговый центр. Как выяснили спасатели, дети играли на свалке и там обнаружили странный сверток. Внутри оказалась упаковка охотничьего пороха — приблизительно полкилограмма. Дети решили поджечь порох, и получили термические ожоги.

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