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В киевском метро пассажиры устроили кровавую драку прямо в вагоне: в сеть попало жуткое видео
Вечером в пятницу, 31 мая, в метро Киева на «красной» ветке произошла драка. Об этом пишет информационный ресурс «Киев оперативный».
Издание уточняет, что при подъезде к станции метро «Левобережная» пьяные пассажиры в одном из вагонов вели себя по-хамски: отпускали скабрезные шутки, сквернословили и провоцировали стоящего рядом парня. Юноша не выдержал издевательств и ответил хулиганам, после чего началась драка.
На видео видно, как дерущиеся пытаются взять в захват друг друга, провести болевой прием, а к ним подбегают мужчины и женщины с целью разнять дерущихся.
«По итогу все в крови, еле разборонили», — говорится в сообщении.
Пользователи бурно отреагировали на ролик, осудив хулиганов: «Долбойби», «Интересно, кнопку связи с машинистом кто-то из визжащих нажал?», «Це нажаль стає нормою!»
Некоторые читатели предлагают быть более внимательными контролерам.
«Как на детей, то контролёры умеют наезжать, печать им не нравится, или ещё что-то. А как алкашню пьяную то пропускают», — сетуют они.
Часть пользователей, уставших от подобных инцидентов, предлагают действовать более радикальными методами: «В метро пьяных пускать по правилам не должны, парню к которому они приставали пусть теперь компенсацию выплачивают,», «В самолёте выводят и в тюрьму! В метро тоже самое нужно».
К сожалению, подобные инциденты перестали быть редкостью. Так, в апреле «ФАКТЫ» писали о драке в столичном метрополитене на станции «Майдан Незалежности». Тогда из-за инцидента даже задержали движение поездов. Не менее вопиющий случай произошел и в прошлом году: в ноябре в наземном метрополитене Рим — Лидо, соединяющий итальянскую столицу с Остией, двое украинцев вели себя очень агрессивно и цеплялись к другому пассажиру. В итоге ссора переросла в драку, и один из нападающих травмировал гражданина Индии и украинку, которая пыталась защитить потерпевшего. Итальянские правоохранители задержали нападавших.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!