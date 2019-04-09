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- 15:02 В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда
В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда (видео)
В сеть выложили кадры драки в столичном метрополитене на станции «Майдан Незалежности». Очевидцы утверждают, что из-за инцидента задержали движение поездов. Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области, вблизи села Гора, россиянин напал на полицейского и избил его.
Кадры драки, в которой двое нападают на одного, в Instagram выложила «Магнолия.ТВ»: «Драка в столичном метро. Очевидцы говорят за нее даже задержали движение поездов». Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, обратили внимание на то, что другие пассажиры даже не попытались разнять драчунов.
Бійка у столичному метро. Очевидці кажуть через неї навіть затримали рух поїздів. Якщо раптом ви стали свідком надзвичайної події і маєте фото чи відео — надсилайте нам повідомлення у Директ, вайбер або телеграм 0 (67) 657 72 77 #магноліятв#чпінфо#бійка#метро#підземка#метродрака#майдан#новини#поізди#рух#киев
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве полуголый нетрезвый мужчина цеплялся к прохожим, а когда его попытались задержать приехавшие по вызову полицейские, он стал бросаться и на них, но почувствовал себя плохо и умер.
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