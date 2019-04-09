В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда (видео)

Происшествия

В сеть выложили кадры драки в столичном метрополитене на станции «Майдан Незалежности». Очевидцы утверждают, что из-за инцидента задержали движение поездов. Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области, вблизи села Гора, россиянин напал на полицейского и избил его.

Кадры драки, в которой двое нападают на одного, в Instagram выложила «Магнолия.ТВ»: «Драка в столичном метро. Очевидцы говорят за нее даже задержали движение поездов». Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, обратили внимание на то, что другие пассажиры даже не попытались разнять драчунов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве полуголый нетрезвый мужчина цеплялся к прохожим, а когда его попытались задержать приехавшие по вызову полицейские, он стал бросаться и на них, но почувствовал себя плохо и умер.





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