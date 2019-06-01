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Горячая красотка Ана Чери устроила “спортивную” фотосессию
Сексуальная фитнес-модель Ана Чери, количество подписчиков которой в Instagram достигло 12 миллионов, решила расширить сферу своей деятельности и помимо рекламы нижнего белья пропагандировать спортивный образ жизни.
Конечно, при этом девушка не упустила очередной возможности показать миру свои сочные прелести и идеальную фигуру.
Итак, на прошлых выходных Ана продемонстрировала, как проходит ее «обычный» уикенд. Оказалось, суббота модели начинается с приятных мгновений в ванной, где она нежилась полчасика вместе с подаренной поклонниками розочкой.
После этого — привычная чашечка бодрящего горячего молока и упражнения для попы в любимом кресле (она ведь не хуже Оли Поляковой!)
Затем девушка примерила БДСМ-наряд и поприседала в нем на ступеньках лестницы на второй этаж в своем доме.
Далее путь красавицы лежал через красивый сад к домашнему бассейну. Там она покрасовалась в ярком раздельном купальнике голубого цвета, который подчеркивает сочную фигуру модели.
Сменив привычно пару купальников, Ана радостно запрыгнула в прохладно-приятную воду, где проделала различные танцевальные «па» и спортивную гимнастику.
И, наконец, после этого — небольшая пробежка по окрестностям.
Похоже, Ана Чери всерьез решила убедить своих поклонников в том, что здоровый образ жизни — это не только полезно, но приятно и красиво!
Напомним, что Ана Чери Гарсия родилась 16 мая 1986 года в Анахайме и провела детство в Южной Калифорнии. У девушки индейские, испанские и европейские корни. В 2006 году «вишенка» начала карьеру фотомодели. Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram, впоследствии став одной из самых богатых Instagram-моделей. По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram.
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