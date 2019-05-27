1 июня 2019

Каждый год накануне Международного дня защиты детей, который отмечается 1-го июня, задаюсь одним и тем же вопросом, не дающим мне покоя до сего времени. Защиты — от кого? И с каждым годом понимание однозначности ответа угнетает всё больше и больше. От кого же ещё? От взрослых… Более того, от взрослых, судьбой и Господом назначенных ответственными за воспитание и обеспечение всем необходимым тех, кто в силу своего малолетства и неопытности, делая первые в жизни шаги, может ошибаться. И из-за этого страдать. И снова ошибаться. И снова страдать.

Взрослым, особенно близким людям, особенно родителям, даётся редкое счастье наслаждаться любовью к маленьким творениям, как в зеркале, отражающим узнаваемые ваши черты и лица, и характера, и умений, и талантов, и многого другого. Увы, включая и недостатки. А счастье ответной любви!.. С чем ещё можно сравнить это удивительное чувство?

И на фоне всего этого не идут никак из головы две непростые истории, рассказанные ''ФАКТАМИ'' на прошлой неделе. О первой, трагической, писали едва ли не все украинские СМИ. Сожжение родными родителями больной 5-летней дочери буквально взорвало интернет. И ведь самое страшное было в том, что ребёнка, брошенного родителями несколько лет назад, приняли в семью приёмные родители, которые в девочке души не чаяли. Но корыстные мотивы спившихся биологических родителей, подогреваемые так называемыми ''общественными активистами'', привели к тому, что девочку решением суда вернули туда, где она была никому не нужна… И все это видели, и все это знали. Не могли не знать. На чьей же совести эта непоправимая теперь уже беда?

Во второй истории всё завершилось, слава Богу, без трагических последствий. Хотя к этому шло. 26-летний парень, приехавший из Ирака и нашедший в Украине, как ему казалось, свою судьбу, создал семью с женщиной, которая была намного старше него. У них родились три девочки. И для того, чтобы обеспечить детей своим жильём и всем необходимым, молодой отец едет в Турцию, где продаёт свою почку, а деньги, полученные после операции, отправляет матери девочек. Но она за эти деньги покупает машину — и уезжает с любовником на курорт. И после всего этого у любящего своих деток отца социальные службы забирают девочек и передают матери, которая плевать на них хотела!

Несколько лет лишившийся почки мужчина мотается между Ираком и Украиной, добиваясь справедливости. И она, наконец, торжествует. Всех девочек передают отцу, который по-прежнему мечтает создать для них нормальные условия не в родном для себя Ираке, а в родной для них Украине, так бездушно относившейся к его благородным отцовским стремлениям. Разве это отцовское самопожертвование не вызывает достойного уважения и желания помочь?.. Хотя на чью-либо помощь он давно уже даже не рассчитывает. Только бы не мешали…

Об этих двух историях я решил вспомнить ещё и потому, что сегодня же, 1 июня, отмечается и Всемирный день родителей, о чём мало кто знает. А кто-то, может быть, и знать не желает. Хотя в этом совпадении (или вовсе даже не совпадении?) как раз заложен глубочайший смысл нашего предназначения в этой жизни. Хорошо бы хоть иногда об этом помнить.

Сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.