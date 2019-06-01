Шоу-бизнес

Представить не мог, что все так закончится: Никита Добрынин рассказал, что случилось после финала проекта «Холостяк»

Вышел специальный выпуск пост-шоу «Как выйти замуж» (СТБ) с Розой Аль-Намри, в котором герой девятого сезона реалити «Холостяк» Никита Добрынин появился вместе со своей избранницей Дарией Квитковой. Пара призналась, что спустя полгода после съемок финала проекта они вместе. За это время Никита и Даша сталкивались со сложностями, связанными с тем, что до выхода последнего пост-шоу в эфир им нельзя появляться вместе, чтобы не раскрыть раньше времени финал программы. Паре приходилось прятаться и встречаться там, где их не увидят. Тем не менее, Даша и Никита успели даже попутешествовать вместе.

- Я благодарна этому проекту за то, что все так случилось, — призналась Даша. — Я стала закаленней, выросла внутренне, но главное, что мне дал проект — это Никита. Я чувствую, что любима, каждый день. Мы просыпаемся и каждое утро начинается с объятий.

Никита и Даша

- Мне нравится, что в наших отношениях не пропадает романтика, радость встреч, — сказал Никита. — Когда я прихожу поздно вечером домой, Даша с радостью меня встречает. Прошло больше полугода, и это не теряется. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений, когда вы хотите быть лучше друг для друга.

Пара планирует начать совместную жизнь. В эфире пост-шоу Никита подарил Даше ключи от новой квартиры, которую они собираются обустраивать вдвоем.

- Я представить себе не мог, что реалити для меня закончится именно так, — сказал Никита. — Теперь я точно знаю, что на «Холостяке» можно найти любовь.

Участницы 9 сезона «Холостяка»

В студии финального пост-шоу собрались бывшие участницы проекта и «холостяки».О том, как сложилась жизнь после проекта рассказали Иракли Макацария, Алена Лесик, Дмитрий Черкасов и Галина Присташ. Подробностями жизни после реалити поделились «холостячки» Анна Михненко, Марина Кищук, Наталия Мазур и Лиза Кузьминская.

Иракли Макацария

Победительница шестого сезона реалити «Холостяк» Алена Лесык пришла в студию со своим возлюбленным Дмитрием. Молодой человек признался, что первое время очень ревновал Алену, но справился с этим чувством и теперь полностью ей доверяет. Пара вместе уже год.

- Мы с Димой знаем друг о друге совершенно все до мелочей, — призналась «ФАКТАМ» Алена. — Дима знает такие вещи, о которых не подозревают даже мои родители. Потому что с возрастом ты не всем хочешь делиться с родными, у тебя уже свои взгляды на жизнь, и ты сомневаешься в том, поддержат ли они тебя. А с Димой мы всегда поддерживаем друг друга, помогаем во всем, иногда ссоримся, конечно, но при этом пытаемся подтолкнуть друг друга вперед.

Герой седьмого сезона романтического реалити, известный спортсмен Дмитрий Черкасов пришел в студию вместе с супругой Александрой и двумя детьми. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» пара поделилась своими впечатлениями от девятого сезона «Холостяка» и рассказала, что помогло им построить крепкие отношения.

- Я считаю, что Даша и Никита — сама красивая пара за все девять сезонов! — призналась Александра. — Когда мы с Димой смотрели финал проекта, не могли не заметить любовь в глазах Никиты и Даши. Мне кажется, в жизни редко можно встретить такую искренность по отношению друг другу. Я желаю ребятам счастья и любви. Мы обидимся, если они не пригласят нас на свадьбу (улыбается).

- Дима, с какими чувствами вы вернулись в студию пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж»?

- У меня только позитивные эмоции и чувства, потому что благодаря проекту «Холостяк» я создал свою семью (улыбается).

- Саша, а вы перед съемкой не волновалась?

- Я волновалась только о том, чтобы выглядеть достойно рядом с таким мужчиной, как Дима. Я волновалась, как себя будут вести дети, чтобы они не боялись камер. Но получилось не совсем так, как хотелось.

- Вы молодая семья с двумя детьми. Кто помогает в их воспитании?

- На 90% воспитанием детей занимаемся мы сами. Для меня самый главный помощник — это Дима, я всегда знаю, что могу на него положиться в любое время дня и ночи. И даже когда его нет рядом, я всегда чувствую его поддержку, он настоящий глава семьи.

— Остается ли время друг на друга?

- Благодаря папе и его спортивному режиму детки тоже живут по режиму — в 21:00 они ложатся спать, и наш график еще никогда не сбивался. И когда мы их уложили, у нас есть полтора часа на то, чтобы уделить друг другу время и вспомнить, что у нас любовь, а не только памперсы (смеется).

— В чем секрет ваших отношений?

- Мне кажется, у нас изначально отношения начинались не с позитивной ноты, особенно с моей стороны, потому что принципы моей жизни отличались от Сашиных. У нее тоже была независимая своя жизнь и она не особо хотела менять ее. Но судьба нас соединила. В самом начале, мы несколько раз расходились, а потом начинали все заново. И вот со временем эти притирания у нас закончились, и мы поняли, что друг без друга не можем. Тогда и осознали, что вот оно счастье.

- Самый главный секрет любых отношений — любить, а без любви не стоит мучить ни себя, ни человека рядом. Если ты искреннее любишь, тогда никакие преграды не помешают отношениям. А если ты будешь играть любовь — как бы ты не старался, эти отношения все равно разрушатся.

- Помимо любви, мне кажется, важно находить компромисс. Только благодаря Саше я понял, что любую ситуацию нужно обсуждать, иначе, если промолчишь, клубок проблем будет только расти и в один момент это все выплеснется. Нужно разговаривать, находить компромиссы, но это должно быть обоюдно, иначе одному в паре рано или поздно надоест всегда уступать.

Ранее самая загадочная участница «Холостяка» София в интервью «ФАКТАМ» откровенно рассказала о закулисье реалити и о том, как изменилась ее жизнь после шоу.

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Фото СТБ

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