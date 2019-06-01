Происшествия

Ограждение – не помеха: сеть возмутило поведение людей на новом стеклянном мосту в Киеве

На новом пешеходно-велосипедном мосту Киева, где неоднократно лопались стеклянные вставки, киевляне и гости столицы продолжают «испытания» то ли стекла, то ли своего характера. В сети показали фото хулиганов, которые продолжают заходить за ограждения и делать фото на треснувшем стекле.

«Несмотря на ограждение граждане 31 мая массово фоткались на треснутых стеклах, что привело к полному разрушению защитных покрытий на двух секциях» — констатируют в паблике dtp.kev.ua.

Также в сети появились ночные снимки, сделанные на пострадавших стеклах.

Очевидцы отмечают, что наряд полиции прогнал зевак, но они моментально вернулись после ухода полицейских.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором видно, как прохожие испытывают на прочность стеклянную часть моста.

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