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- 12:22 В сети разгорелись споры вокруг видео "испытаний" стекла на новом мосту в Киеве
В сети разгорелись споры вокруг видео "испытаний" стекла на новом мосту в Киеве
В сеть попало видео, на котором видно, как прохожие испытывают на прочность стеклянную часть недавно открытого пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Некоторые даже прыгают на нем.
В сети разгорелись дискуссии относительно такого поведения киевлян. Одни считают, что такие «испытания» не должны быть проблемой для такого моста. Другие же называют это вандализмом.
«Это не должно быть проблемой для моста за 300 миллионов», — написал один из пользователей.
«Уберут эти стекла 100% страна находится еще в первобытном веке пусть обезьяны играются камнями и ветками вот эволюционируют тогда может и до стекла дойдет», — считает другой.
«Да не важно кто что показал, кто как зделал, какой он уродский или нет, но зделали, но нашим тварям ничего не льзя делать все надо поломать побить украсть, а потом мы жалуемся что для нас никто ничего не делает, так для начала надо научится беречь то что имеем!!!» — добавил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть попали фото, на которых видно, как в некоторых местах стеклянная часть моста потрескалась.
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