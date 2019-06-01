Скандал в киевской школе: учеников обвинили в травле учителей

Происшествия

В одной из столичных школ директор вызвал полицию из-за шутливой группы в Instagram, куда дети постили неудачные снимки учителей и «фотожабы». Группа была закрытой, и на данный момент ее уже удалили, однако администрация учебного заведения сочла это кибербуллингом, направленным против учителей.

Директор решил устроить собственное расследование, пытаясь установить создателя группы, для чего заставил писать объяснительные ученикам.

«Детям было предложено написать на листочке бумаги, что вот такая ситуация, пожалуйста, что вы знаете о существовании такой группы, пожалуйста, напишите, кто автор этой группы, чтобы можно было разобраться, кто инициирует всю эту грязь», — заявил директор школы в комментарии ТСН.

В полиции признают — в школу они действительно выезжали, но с профилактической лекцией, на которую их пригласил директор.

Справедливости ради стоит отметить, что большую часть буллинга в формате «дети-учитель» совершают все-таки педагоги. «ФАКТЫ» писали о вопиющем случае в школе под Новой Каховкой Херсонской области, где учитель физкультуры ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз. А на Львовщине педагог устроила публичное унижение ребенка при всем классе, тем самым провоцируя издевательства и самих детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter