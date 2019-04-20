Учитель ударил ученика и пытался окунуть головой в унитаз? Подробности ЧП в школе на Херсонщине

Происшествия

В соцсетях появилась информация о вопиющем случае в школе под Новой Каховкой Херсонской области: учитель физкультуры ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз. Первым об этом случае сообщил начальник Херсонского облуправления юстиции Константин Хутковский. По словам чиновника, мама пострадавшего ребенка обратилась в областной штаб противодействия буллингу и рассказала, что учитель таким образом пытался наказать ее сына за то, что тот пролил воду на другого ребенка. Сейчас в деле разбирается полиция. «ФАКТЫ» выяснили подробности скандала.

- Моему сыну 11 лет, он учится в шестом классе Днепрянской общеобразовательной школы, — рассказала «ФАКТАМ» мама мальчика. — На прошлой неделе ребенок вернулся из школы подавленный. Было видно, что что-то случилось. Когда я начала расспрашивать, он расплакался и рассказал вещи, которые меня шокировали.

Это произошло в холле школы. Дети ждали школьный автобус. Сын рассказал, что в холле его знакомый девятиклассник начал о чем-то спорить с пятиклассником. Сын подошел к ним и взял стоявшую там открытую бутылку воды. Оказалось, что это была вода того самого пятиклассника. Пятиклассник начал выхватывать бутылку у сына из рук, вода пролилась. Пятиклассник закричал, что его облили и побежал к учителю физкультуры. Сын говорит, что это произошло случайно и он не собирался никого обливать. Девятиклассник тоже утверждает, что мой сын ни в чем не виноват — он взял ту злополучную бутылку, не зная, что это вода пятиклассника.

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Тут же пришел учитель физкультуры. По словам сына, физрук сразу дал ему подзатыльник и закричал матом: «Какого х. ра ты облил его водой?!» После чего схватил сына за одежду и потащил в туалет. «В туалете он сказал мне: „Ты облил водой его, а я оболью тебя, чтобы ты был весь мокрый!“ — рассказывал сын. — Он пытался окунуть меня головой в унитаз. Я сопротивлялся. Одной рукой схватился за раковину, другой уперся в стену. Тогда он ударил меня кулаком в живот. Я согнулся, но все равно не дал ему намочить мне голову. Тогда он ударил кулаком по выключателю, развернулся и вышел».

— Кто-то видел произошедшее?

-Да. В туалете был мальчик из параллельного класса. Он сразу сказал, что готов все это рассказать полиции. Но только полицейские пока никого не опрашивали. Сказали, что расследование проводит руководство школы. А в школе утверждают, что сын врет. Но мой ребенок точно не стал бы такое придумывать. К тому же я видела его состояние — когда он вернулся из школы, на нем лица не было.

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Я сразу же позвонила классному руководителю. Сказала, что мы этого так не оставим и будем обращаться в полицию. Она просила меня этого не делать, чтобы не раздувать скандал. В понедельник, 15 апреля, я пошла по этому поводу к директору. Сын тоже вышел на занятия, но в школе ему стало плохо. Мне пришлось забрать его с уроков. Сын жаловался на боль в сердце и на покалывание в левой руке. Я отвезла его в больницу, где поставили диагноз: межреберная невралгия, вегетососудистая дистония. До случая с физруком сын был полностью здоров. Возможно, это появилось на фоне нервного напряжения.

— Как отреагировала администрация школы?

-Я не дождалась от них даже элементарных извинений. Сейчас они утверждают, что учитель физкультуры не делал ничего подобного, а мой сын, дескать, все это выдумал. Говорят, что сын плохо себя ведет, плохо учится. Он действительно не отличник, учится средне. Но разве это повод, чтобы вот так унижать ребенка? Разве может педагог применять такие методы?! И кстати, по поводу его плохого поведения мне до этого случая никто ничего не говорил, меня ни разу не вызывали в школу. Физрук вообще не идет со мной на контакт.

Я обратилась в полицию. Но там говорят, что максимум что можно предъявить учителю — это обвинение в мелком хулиганстве. Побои мы не снимали, потому что их нет. Но он унижал моего сына и издевался над ним! Теперь ребенок не хочет ходить в школу. Говорит, что боится встретить в коридоре этого учителя. «Я когда его вижу, у меня внутри все сжимается», — сказал сын.

В Днепрянской общеобразовательной школе, где произошел инцидент, «ФАКТАМ» озвучили другую версию событий. Там утверждают, что учитель физкультуры не виновен.

- Мы разбирались в этом инциденте, — рассказала «ФАКТАМ» директор школы Раиса Фединяк. — Все дети написали объяснительные записки, из которых следует, что по отношению к этому ребенку со стороны учителя не было физического насилия. Да и как такового конфликта фактически не было. Дети обливались водой, и учитель отреагировал на ситуацию.

— Что именно он сделал?

— Он сделал ребенку замечание, повысил голос. Все. Насилия не было. Ребенок, о котором идет речь, учится плохо, у него проблемы с поведением. Его мама обратилась в полицию и сообщила то, что ей рассказал сын. Сама она этого инцидента не видела. А ребенок мог сказать что угодно. Дело в том, что его слова никто не подтвердил. Учитель физкультуры в своей объяснительной тоже написал, что того, в чем его сейчас обвиняют, не было. Это прекрасный педагог, учитель высшей категории. Кстати, сотрудники полиции в школу не приходили. Думаю, если бы там действительно произошло что-то серьезное и у ребенка, не дай Бог, были побои, полиция бы уже была в школе. Учитель же всего-навсего повысил голос.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о случае буллинга в Малине Житомирской области, где учитель иностранного языка избил второклассника. Также «ФАКТЫ» рассказывали о скандале в киевском лицее, где отец одного из учеников избил учителя физкультуры. Учитель попал в больницу. Позже жена агрессивного родителя опубликовала письмо, в котором пыталась объяснить неадекватное поведение супруга.

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