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Цуренко на «Ролан Гаррос» уступила действующей обладательнице трофея
На кортах столицы Франции продолжаются баталии одного из четырех турниров серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», призовой фонд которого составляет 42,66 млн евро.
Вторая ракетка Украины (27-я мире) Леся Цуренко, сначала победившая канадку Эжени Бушар (77-я), а затем в тяжелом двухдневном поединке сербку Александру Крунич (76-я), в матче третьего круга сразилась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии (3-я).
К сожалению, нашей соотечественнице, отметившей 30 мая юбилей, на корте имени Филиппа Шатрие не удалось прервать печальную для себя серию в противостояниях с именитой соперницей. Цуренко, вышедшая на корт с травмой и не взявшая ни одного очка на своей подаче, за 55 минут проиграла Халеп восьмой матч подряд — 2:6, 1:6.
Добавим, что выход в третий круг «Ролан Гаррос» принес Лесе Цуренко 143 тысячи евро призовых. А вообще киевлянка десятый раз играла на кортах Парижа. Свой лучший результат Леся показала в прошлом году, когда вышла в четвертый круг, где из-за травмы вынуждена была сняться уже на старте поединка с Гарбинье Мугурусой
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в поединке третьего круга «Ролан Гаррос» проиграла испанке Мугурусе.
Фото Jimmie48
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