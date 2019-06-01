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Бывший одноклубник Коноплянки погиб в ДТП (видео)
Бывший футболист «Севильи», «Арсенала», «Реала» и сборной Испании 35-летний Хосе Антонио Рейес погиб 1 июня в автомобильной катастрофе, сообщает официальный Twitter ФК «Севилья».
По информации издания As, инцидент произошел в 11 часов 40 минут на автомагистрали А-376 между Севильей и родным городом футболиста Утрерой. Автомобиль возвращавшегося с тренировки Рейеса на высокой скорости слетел с трассы и загорелся. Вместе с Хосе Антонио погиб его двоюродный брат.
Рейес присоединился к детской команде «Севильи» в 10-летнем возрасте, а дебютировал в первой команде, когда ему было всего 16. В 2004 году Рейес перешел в лондонский «Арсенал» и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Англии.
После двух с половиной сезонов на Туманном Альбионе Хосе Антонио на правах аренды перешел в «Реал», но не закрепился в команде, хотя и стал чемпионом Испании.
Летом 2007-го «Арсенал» продал его в «Атлетико», с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы. В январе 2012-го хавбек вернулся в «Севилью», с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы, играя одно время бок о бок с нашим Евгением Коноплянкой. После победы в финале турнира-2014/2015 над «Днепром» Рейес стал первым футболистом в истории, выигравшим Лигу Европы пять раз.
В 2016 году Рейес перешел в «Эспаньол», позже играл за «Кордобу», китайский «Синьцзян Тяньшань Сюэбао», а последним клубом полузащитника была «Эстремадура», выступающая во втором испанском дивизионе
За сборную Испании участник ЧМ-2006 провел 21 матч и забил четыре мяча.
Свои соболезнования в связи с гибелью Рейеса уже выразили многие звезды футбола. «Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», — написал на странице в Twitter капитан «Реала» Серхио Рамос.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.
Фото Twitter ФК «Севилья»
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