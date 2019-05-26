«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Спорт

В субботу, 1 июня, на домашней арене «Атлетико» стадионе «Ванда Метрополитано» состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — бывшие клубы Сергея Реброва и Андрея Воронина (начало — в 22:00). Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок в столице Испании.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных аргентинца Маурисио Почеттино и немца Юргена Клоппа, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Ливерпуль» — во «дворце», «Тоттенхэм» — в «курятнике»

Номинальным хозяином финала жребий определил «Тоттенхэм», но вряд ли подопечные аргентинца Почеттино извлекут из этого хоть какую-то пользу. Лондонцы все равно получат на «Ванда Метрополитано» куда более скромную гостевую раздевалку, а «Ливерпуль» — роскошную хозяйскую. Все дело в безопасности: команды «поселят» в тех частях стадиона, где будут дислоцироваться их болельщики. Фанаты «Ливерпуля» будут двигаться к арене с южной стороны, поклонники «Ливерпуля» — с северной (соперникам выделили примерно по 17 тысяч билетов на финал).

А вот как выглядят «дворец» «Ливерпуля» и «курятник» «Тоттенхэма».

История встреч

Противостояние в Мадриде станет 171-й очной дуэлью «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (у «красных» — 79 побед, у «шпор» — 48, еще 43 матча завершились вничью).

Что же касается еврокубков, то команды ранее пересекались лишь раз. В полуфинале Кубка УЕФА-1972/1973 «Ливерпуль» взял верх над «Тоттенхэмом» по правилу выездного гола (1:0 — дома и 1:2 — в гостях) и позже завоевал трофей.

Один раз сводила судьба соперников и в финалах. В решающем поединке Кубка английской лиги-1982 «Ливерпуль» дожал «Тоттенхэм» в дополнительное время — 3:1.

В финишировавшем чемпионате Англии, в котором «Ливерпуль» занял второе место, а «Тоттенхэм» — четвертое, подопечные Клоппа одолели парней Почеттино с одинаковым счетом 2:1 и на своем поле, и в гостях.

Единственный раз «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» противостояли друг другу в еврокубках в полуфинале Кубка УЕФА-1972/1973

Рефери из Словении

Арбитром финальной встречи назначен 42-летний рефери из Словении Дамир Скомина — арбитр ФИФА с 2002 года. Помогать журналисту по основной профессии будут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый судья — Антонио Матеу Лаос из Испании. Видеопомощниками арбитра станут голландцы Данни Маккели и Пол ван Бокель, а также немцы Феликс Цвайер и Марк Борш.

Ранее Скомина уже работал на Суперкубке УЕФА в 2012 году («Челси» — «Атлетико» — 1:4) и финале Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и Аяксом в 2017-м (2:0). Также Дамир был четвертым арбитром на решающем поединке Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» в 2013 году (1:2). В этом сезоне словенец работал на четырех матчах Лиги чемпионов и двух поединках Лиги Европы.

Кроме родного словенского, соотечественник президента УЕФА Александера Чеферина владеет также итальянским и английским языками.

Словенский рефери Дамир Скомина

Соискатели трофея из одной страны

В прошлом представители одной ассоциации встречались в финале Лиги чемпионов шесть раз. «Реал» в 2000 году одолел «Валенсию» (3:0), а в 2014 и 2016 годах — «Атлетико» (4:1 в дополнительное время и 1:1, по пенальти — 5:3). «Милан» в 2003-м обыграл по пенальти «Ювентус» (0:0, по пенальти — 3:2), а в 2013 году «Бавария» нанесла поражение дортмундской «Боруссии» (2:1).

Английский финал ранее был сыгран лишь однажды, когда в 2008 году в московских «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» взял по пенальти верх над «Челси» (5:4, игровое время — 1:1).

Видео решающего пенальти Андрея Шевченко в итальянском финале Лиги чемпионов в 2003 году

Состав «Ливерпуля» дороже на 115 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Ливерпуля» дороже футболистов «Тоттенхэма» на 115 млн евро (950,5 млн евро против 835,5 млн).

Самые дорогие футболисты команды Юргена Клоппа: египтянин Мохамед Салах (150 млн евро), сенегалец Садио Мане (85), бразилец Роберто Фирмино (80), голландец Вирджил ван Дейк (75), а также бразилец Алиссон и гвинеец Наби Кейта (по 65).

Самые дорогие игроки лондонского клуба: англичане Харри Кейн (150 млн), и Деле Алли (100), датчанин Кристиан Эриксен (85), кореец Сон Хын Мин (65) и колумбиец Давинсон Санчес (45).

Прошлогодний финал Лиги чемпионов против «Реала» в Киеве лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не доиграл из-за травмы

Призовые от УЕФА

Участники решающего матча Лиги чемпионов, кроме спортивных достижений, могут рассчитывать и на солидные призовые от УЕФА. Выход в финал уже гарантировал «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» по 15 млн евро, а успех в Мадриде принесет триумфатору еще 4 млн. Кроме того, победитель Лиги чемпионов автоматически гарантирует себе еще 3,5 млн евро за участие в Суперкубке УЕФА (плюс 1 млн за победу).

Главный трофей Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73.5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов). На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне 1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). По собственному оригинальному кубку имеют «Реал», «Аякс», «Бавария», «Милан» и «Ливерпуль».

Главный трофей Лиги чемпионов весит 7,5 кг

Стадион «Ванда Метрополитано»

Обладатель трофея в нынешнем сезоне определится на домашней арене «Атлетико» стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Открытие арены, которая была способна принять 20 тысяч зрителей, состоялось в сентябре 1994 года. В 1996-м стадион принимал ответный матч за Суперкубок Испании между «Атлетико» и «Барселоной» (мадридцы выиграли 3:1, но поскольку уступили в первом матче 2:5, трофей достался каталонцам), а в 2002-м — чемпионат мира по легкой атлетике.

В 2004 году арену закрыли, а в 2013-м «Атлетико» объявил, что на месте старого стадиона будет строить новый. Новенький «Ванда Метрополитано» вместимостью 67 тысяч зрителей (и стоимостью 240 млн евро) открыли в сентябре 2017-го поединком чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» (1:0).

Следует отметить, что «Ванда» в названии арены — это основной (китайский) акционер «Атлетико», а «Метрополитано» — историческое название стадиона, на котором мадридцы выступали с 1923 по 1966 год до переезда на «Висенте Кальдерон».

Добавим только, что из-за увеличения ложи для прессы количество мест на стадионе во время финала ЛЧ сократят до 63 тысяч.

Кстати, финал Кубка чемпионов в пятый раз пройдет в Мадриде и восьмой раз — в Испании. Все предыдущие разы — в 1957-м, 1969-м, 1980-м и 2010 годах — решающий матч принимал домашний стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Во время финала Лиги чемпионов арена «Ванда Метрополитано» сможет принять на своих трибунах 63 тысячи болельщиков

Звездые гости финала

На церемонии открытия поединка «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» выступит обладатель «Грэмми» американская группа Imagine Dragons (напомним, что прошлом году перед финалом в Киеве публику разогревала поп-звезда Дуа Липа).

Кроме того, как сообщает официальный сайт УЕФА, перед стартом поединка гимн Лиги чемпионов исполнит украинский струнный квартет Asturia, в состав которого входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Тоттенхэм», ФК «Ливерпуль»

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