Стиль жизни

Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов» и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) говорит, что июнь — прекрасное время для новых знакомств и укреплениях прежних отношений. — Прислушивайтесь к своему сердцу, — посоветовал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — И тогда легко будут решаться многие вопросы. Не говоря уже, о любовных делах.

Овны

Июнь может оказаться достаточно напряженным для семейных Овнов в сфере личных отношений. Чтобы избежать возможных ссор и разногласий с партнером, старайтесь быть сдержаннее в высказываниях и суждениях. Лучше направить свою энергию в нужное русло. К примеру — в творчество. Одиноким же представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца — есть вероятность разочарований.

Тельцы

В этом месяце звезды советуют Тельцам уделить больше внимания решению бытовых и семейных вопросов. Вашу занятость и отстраненность любимый человек может воспринять как безразличие, что повлечет за собой обиды и непонимания. Середина месяца — отличное время для совместных прогулок и путешествий. Постарайтесь найти время, чтобы отправиться в поездку, которая не только подарит вам яркие эмоции, но и заметно сблизит с партнером.

Близнецы

В отношениях со своей половинкой семейные Близнецы рискуют повторить уже когда-то совершенную ошибку, что может стать поводом для ссоры и упреков в ваш адрес. А потому старайтесь учитывать прошлый опыт и не нарывайтесь на неприятности. Одиноким же сердцам звезды не сулят в июне кардинальных перемен. Но зато у Близнецов, чье сердце пока свободно, будет возможность как следует разобраться в себе.

Раки

В личной жизни Раков может наступить достаточно неоднозначный период. С одной стороны, они будут стремиться к каким-то переменам, но при этом могут бояться потерять ощущение стабильности. Совет звезд — довериться своему сердцу и чаще совершать спонтанные поступки. Все равно, какими они будут — покупка духов или билетов на самолет. Именно они и приведут вас к счастливому будущему.

Львы

Звезды настоятельно напоминают Львам о том, что счастье любит тишину. Старайтесь в этом месяце ни с кем не откровенничать на тему своей личной жизни и дальнейших планов. Иначе можете не только стать объектом сплетен, но и поссориться на этой почве с любимым человеком. В конце месяца у одиноких Львов есть вероятность перспективных знакомств и встреч, которые могут изменить вашу жизнь. А потому старайтесь чаще выходить в свет.

Девы

Первый месяц лета для Дев не будет богат романтикой. Звезды склоняют представителей знака твердо стоять на земле, и, в первую очередь, заботиться о финансовых и бытовых вопросах. Это время даст возможность одиноким Девам проанализировать свои поступки и былые отношения. Конец июня для семейных Дев — удачное время, чтобы перейти на новый уровень в отношениях или принять судьбоносное решение. К примеру — начать жить вместе или подумать о рождении ребенка.

Весы

Звезды сулят Весам месяц приятных сюрпризов, связанных с личной жизнью. Не исключено, что представителей знака ждет какой-то романтический подарок со стороны вашего реального или потенциального партнера. Принимайте его с готовность — он будет сделан от чистого сердца. Конец месяца для семейных Весов — удачное время, чтобы обсудить важные вопросы с партнером. В вашей паре будет царить гармония, а потому договориться с любимым человеком будет намного проще.

Скорпионы

В этом месяце чрезмерная увлеченность Стрельцов профессиональной сферой может послужить причиной ссор с близкими людьми. Не забывайте о том, что во всем хороша мера и больше времени уделяйте своим родным и семье. Тем Скорпионам, чье сердце пока свободно, звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению. Не исключено, что потенциальный партнер уже давно и очень активно добивается вашего внимания, а вы его в упор не замечаете.

Стрельцы

Стрельцы в этом месяце окажутся в центре внимания противоположного пола. Весьма вероятно, что комплименты и флирт станут началом вашего бурного романа. Семейным же представителям знака не стоит умалчивать свои обиды и претензии к партнеру. Чтобы негатив не накапливался в ваших отношениях, как снежный ком, вовремя говорите по душам. И помните, что все вопросы можно решить в дружеской обстановке.

Козероги

Для Козерогов июнь окажется удачным в сфере личных отношений. У одиноких представителей знака есть большая вероятность начала нового романа. Семейным же Козерогам не стоит жаловаться на отсутствие страсти и романтики в отношениях. Помните, что многое зависит именно от вас. Возьмите инициативу в свои руки! Устройте романтический ужин или порадуйте партнера приятным сюрпризом — ответный шаг с его стороны гарантирован!

Водолеи

Одиноким Водолеям уже в начале месяца звезды сулят перспективные встречи и знакомства. А потому стоит позаботиться о том, чтобы всегда выглядеть на все сто! Семейным же представителям знака стоит быть сдержаннее и терпимее в общении с любимым человеком. Ваше желание доказать свою правоту в любом споре может стать причиной серьезного скандала.

Рыбы

Одиноким Рыбам стоит внимательнее осмотреться по сторонам. Скорее всего, в погоне за придуманными идеалами, вы в упор не замечаете любви, которая отчаянно стучит в вашу дверь. Семейным Рыбам звезды сулят идиллию в отношениях с партнером. А потому июнь — отличное время для того, чтобы посвятить его друг другу. Отправитесь в совместный отдых или небольшое путешествие.

Ранее Хаял Алекперов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» посоветовал представителям всех знаков зодиака задуматься о своем здоровье и почаще переключаться на то, что им нравится: Овны должны опасаться ангин, а Тельцы — нервного срыва: гороскоп здоровья на июнь.

Астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, на какие дни стоит обратить особое внимание в июне.

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